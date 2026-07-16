Don Omar aseguró que todavía tiene "negocios pendientes" con Daddy Yankee

Hay emoción en el mundo del reguetón luego de que Don Omar diera unas nuevas declaraciones sobre Daddy Yankee, quien no solo es su colega, sino con quien ha mantenido una rivalidad de años por establecer quién es el mejor del género.



¿Qué dijo Don Omar sobre Daddy Yankee?

La última vez que Don Omar habló con Daddy Yankee le dijo que tenían negocios pendientes, que tenían una revancha por hablar. La respuesta que le dio Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, le dejó abiertas todas las posibilidades: "La próxima vez que hagamos algo juntos, será algo más grande de lo que hicimos antes".

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Aunque ese intercambio de propuestas entre dos de las figuras más grandes del reguetón emocionó a los seguidores de ambos, solo llegó hasta ahí. Recientemente, en una entrevista con EFE tras el anuncio de su nueva gira por Europa para 2027, el compositor de 'Dale don dale' o 'Pobre Diabla' afirma que "le encantaría" hacer una nueva colaboración con el padre de 'La gasolina', y sostiene que disfruta de su "nueva faceta".



Don Omar preparado para retomar el trono del reguetón

Don Omar lleva más de 25 años en la industria musical y es considerado uno de los 'padres del reguetón'; sigue llenando estadios a pesar del paso del tiempo y del cambio que se está viviendo en el género con la nueva generación de artistas, algo que para él es un logro. "Yo estoy sumamente agradecido de tener todavía la vigencia y seguir disfrutándola dentro de la música", reconoce sonriente el cantante puertorriqueño.

Dos meses antes de comenzar su tour 'The Last King', el próximo 25 de septiembre por Estados Unidos y Canadá, Don Omar anuncia que pisará el año que viene trece escenarios de ciudades europeas, entre ellas seis españolas, como Madrid, Málaga o Valencia, entre el 24 de junio y el 18 de julio. Al margen de la música, tras pensárselo durante unos segundos, el 'King' reconoce, tras la clasificación de España a la final del mundial, que siente afinidad por ese país y por Argentina y que le gustaría ver una final entre ambos, en la que ganara España.



Al recordar sus inicios en la música, el artista boricua reconoce que "yo no escribía canciones con ritmo, yo escribía canciones y seguía buscando melodías". Aprendió a cantar en la iglesia y confiesa que conoció a Eliel -DJ y productor suyo, de Daddy Yankee o de Zion & Lennox, entre otros- porque era el pianista de su iglesia, un virtuoso, y el nieto de la pastora del templo.



Cuando supieron que ambos escuchaban gospel, conectaron y comenzaron a trabajar juntos: "Las primeras canciones fueron eso, yo sentado cantando con él al lado de un piano", recuerda el artista. "Iba corriendo a la casa, veía la presentación y regresaba corriendo a la escuela. Y en algún momento, algo dentro de mí me dijo, ‘si realmente lo que quieres hacer es esto, hazlo'", agrega.

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No obstante, en sus inicios hace más de 25 años, la industria del reguetón daba más visibilidad a los hombres que a las mujeres. Don Omar celebra que actualmente haya más mujeres reguetoneras. "Hoy encontrarnos a una Glorimar que quiere hacer una producción puede ser una excelente oportunidad para género", afirma, sin olvidar que él es quien es gracias a una mujer.

"Yo soy Don Omar gracias a Ivy Queen", sostiene en referencia a la popularmente conocida como 'la reina del reguetón', de 54 años, autora de temas como 'Quiero Bailar'. "Ivy Queen es artista antes que yo, Ivy Queen es artista antes que Daddy Yankee. Es decir, que en el fundamento de este género hay una mujer", destaca un Don Omar orgulloso.

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*Con información de EFE