‘The Batman Part II’ aplaza nuevamente su estreno: ¿cuándo llegará a cines?

Aunque 'The Batman Part II’, dirigida por Matt Reeves (‘War for the Planet of the Apes’), tenía previsto llegar a los cines el 1 de octubre de 2027, la segunda entrega de ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson, aplazó su fecha de estreno una vez más hasta el 18 de febrero de 2028.



¿Por qué se cambió la fecha de estreno de 'The Batman Part II'?

La película ya había sufrido otros cambios en su calendario de estreno. Inicialmente, DC Studios había fijado su lanzamiento para el 3 de octubre de 2025, pero las huelgas de Hollywood de 2023 obligaron a retrasar la producción y posponer su estreno al 2 de octubre de 2026. Posteriormente, la fecha volvió a modificarse al 1 de octubre de 2027, antes del nuevo aplazamiento anunciado este martes.

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Aunque Reeves dio a conocer el aplazamiento de la segunda entrega junto a la nueva fecha de estreno, no se quedó solo con esto, sino que también reveló las primeras imágenes de la película, las cuales fueron publicadas en Vimeo. En el breve video se observa a Pattinson caracterizado como Batman durante una noche lluviosa; el personaje permanece inmóvil mientras gira hacia la cámara, con una patrulla visible a lo lejos y el sonido de una radio policial de fondo.

El cambio de fecha se debe a una reorganización masiva del calendario de estrenos de Warner Bros Pictures, algo provocado por un efecto dominó entre sus producciones. Así las cosas, se priorizó el estreno de 'The Great Beyond', la nueva y esperada película de ciencia ficción de J.J. Abrams (protagonizada por Glen Powell y Jenna Ortega).



La película de Reeves no es la única que ha sufrido cambios en su estreno, Warner Bros. también anunció que ‘The Great Beyond’ de JJ Abrams cambió su lanzamiento del 12 de noviembre de 2026 al 1 de octubre de 2027 y, al mismo tiempo, se le da más tiempo a a la producción de 'The Batman Part II' para trabajar minuciosamente en los efectos visuales y edición de la cinta.

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Por su parte, ‘Panic Carefully’, de Sam Esmail, retrasó su estreno del 26 de febrero de 2027 al 9 de abril del mismo año, mientras que ‘Revenge of La Llorona’ también fue desplazada a esa fecha tras estar programada inicialmente para febrero.

¿Quiénes estarán en la segunda parte de 'The Batman'?

El director coescribió el guion de la secuela con Mattson Tomlin (‘Terminator Zero’), y en la película también participarán Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch. La primera película de ‘The Batman’ recaudó en 2022 más de 772 millones de dólares a nivel mundial y logró el segundo mejor estreno de la pandemia con 134 millones de dólares a nivel nacional.

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*Con información de EFE