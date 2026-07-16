¿Delcy Rodríguez pactó algo con EE. UU. antes de la captura de Maduro en Venezuela? Esto respondió

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió en una reciente entrevista si había pactado o había tenido alguna comunicación con Estados Unidos antes de la captura del líder chavista Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. En conversación con el periodista Javier Negre, director del medio La Derecha Diario, la ahora mandataria encargada del país vecino contó cómo vivió ese momento y los días anteriores, cuando el país norteamericano ejerció presión sobre el territorio venezolano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Primero debo decir que mi vida tuvo un giro completamente distinto a lo que yo me imaginaba para el 3 de enero y los días siguientes, porque sin duda alguna nunca me imaginé estar en esta posición (...) tener la responsabilidad, yo diría que histórica de enrumbar este país, de captar el sentir de los venezolanos y de las venezolanas y levar un proceso de reinicio de relaciones diplomáticas y de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna es un giro importante a nivel personal", afirmó.

El periodista, posteriormente, le preguntó si sabía algo de lo que iba a pasar esa madrugada, cuando los militares estadounidenses irrumpieron en Caracas, a lo cual respondió: "No, absolutamente no sabíamos nada. De hecho, yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y llegué a otro sitio de de Venezuela, la isla de Margarita. Cuando estaba por acostarme casi a las 2 de la mañana, había muchos muchos aviones en el radar... llamo a la persona responsable y al minuto me estaban diciendo que había un ataque contra la capital, lo cual me sorprendió muchísimo".



Ante la pregunta de si tuvo alguna comunicación con la CIA o algún otro organismo estadounidense para llegar al papel que tiene actualmente, afirmó que no: "Cero, cero. No hay forma ni manera que se pueda decir lo contrario de lo que yo te estoy afirmando en este momento, que es que no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo, ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país y quizás por mi formación profesional como abogada uno debe tener responsabilidad sobre las cosas que dice, poder demostrarlas".



Sobre los días previos al ataque, en los cuales se rumoreaba que ella podía salir del régimen de Maduro, indicó que tenía temor porque se trataba de un "Venezuela asediada": "Todos vivimos momentos muy duros porque era una Venezuela asediada, una Venezuela bloqueada. A mí en lo particular como vicepresidenta ejecutiva me preocupaba muchísimo el rumbo que podía tomar la economía y bueno, siempre hubo espacios para expresar que esa preocupación era real de saber de qué iba a vivir Venezuela, de qué iba a vivir el pueblo venezolano sin ingresos externos, porque Venezuela no tenía posibilidad material de vender un solo barril de petróleo (...) sin duda alguna preocupación sí la transmití y creo que la preocupación no era sola mía, sino de todas las instancias de autoridades".

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL