En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
HAROLD AROCA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Linchamientos

Linchamientos

  • ¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló
    ¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló
    REDES SOCIALES
    BOGOTÁ

    ¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló

    El sobrino de la víctima mortal, que conducía una camioneta color azul y que causó varios siniestros de tránsito antes del linchamiento, reveló la razón que lo habría llevado a actuar de esa forma detrás del volante. Estos son los detalles.

  • Madre y sus tres hijas murieron en incendio de casa rodante en Estados Unidos.jpg
    MUNDO

    Linchan a hombre por “blasfemia”: hay más de 50 involucrados ya detenidos

    Tras ser torturado, el sujeto fue incinerado en la calle. A quienes participaron los rastrearon con videos de seguridad y de celulares.

  • Queman a hombre
    Tomada de medios locales
    MUNDO

    Queman vivo a hombre acusado del supuesto robo de un carro

    La comunidad lo llevó, junto a una mujer señalada de ser su cómplice, a una cancha, lo golpeó, le roció gasolina y le prendió fuego. Esto se sabe del caso.

  • bangla2.jpg
    MUNDO

    Ocho muertos en una semana: fatal consecuencia de rumor propagado por Facebook en Bangladés

    Fueron linchados tras un mensaje que advertía que secuestradores de niños merodeaban en busca de cabezas humanas. Todo era mentira.

  • linchamiento-mexico.jpg
    MUNDO

    Hombres enardecidos encerraron a supuesto secuestrador en una iglesia y lo mataron a golpes

    El sujeto, de 24 años y señalado de raptar a un menor, fue rescatado por las autoridades, pero no sobrevivió.

  • linchamiento.jpg
    COLOMBIA

    Agente de la Sijín, arma en mano, defendió de linchamiento a hombre que apuñaló a otro

    Una turba de peatones y motociclistas de Cartagena pretendían tomar justicia por cuenta propia, pero el policía se los impidió.

  • 3008quemados.jpg
    MUNDO

    Comunidad saca de la cárcel a dos presuntos secuestradores de niños y los quema vivos

    Aunque estaban capturados preventivamente, la Fiscalía de Puebla, México, aseguró que no había pruebas sobre su participación en algún delito.

  • guasaok.jpg
    MUNDO

    Por culpa de un chisme difundido en WhatsApp, mataron a golpes a una mujer

    Más de 20 personas han muerto en incidentes similares en los últimos dos meses en India. En este caso la víctima fue vinculada al secuestro de menores.

  • 220518linchamiento.jpg
    COLOMBIA

    Con piedras y palos linchan a presunto violador en serie de niñas en Soledad, Atlántico

    Ni la policía pudo controlar a la turba que venía siguiendo al señalado abusador. Fue golpeado mortalmente luego de que varias víctimas lo identificaran.

  • 100518golpiza_0.jpg
    COLOMBIA

    Dijeron que era un violador y casi lo matan: indignante golpiza a hombre inocente en Manizales

    Una señora lo acusó de quererse robar a una niña y todo el mundo se le fue encima, pero resulta que la menor era su sobrina y él solo había ido a recogerla.

CARGAR MÁS