Noticias Caracol Linchamientos
Linchamientos
-
¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló
El sobrino de la víctima mortal, que conducía una camioneta color azul y que causó varios siniestros de tránsito antes del linchamiento, reveló la razón que lo habría llevado a actuar de esa forma detrás del volante. Estos son los detalles.
-
Linchan a hombre por “blasfemia”: hay más de 50 involucrados ya detenidos
Tras ser torturado, el sujeto fue incinerado en la calle. A quienes participaron los rastrearon con videos de seguridad y de celulares.
-
Queman vivo a hombre acusado del supuesto robo de un carro
La comunidad lo llevó, junto a una mujer señalada de ser su cómplice, a una cancha, lo golpeó, le roció gasolina y le prendió fuego. Esto se sabe del caso.
-
Ocho muertos en una semana: fatal consecuencia de rumor propagado por Facebook en Bangladés
Fueron linchados tras un mensaje que advertía que secuestradores de niños merodeaban en busca de cabezas humanas. Todo era mentira.
-
Hombres enardecidos encerraron a supuesto secuestrador en una iglesia y lo mataron a golpes
El sujeto, de 24 años y señalado de raptar a un menor, fue rescatado por las autoridades, pero no sobrevivió.
-
Agente de la Sijín, arma en mano, defendió de linchamiento a hombre que apuñaló a otro
Una turba de peatones y motociclistas de Cartagena pretendían tomar justicia por cuenta propia, pero el policía se los impidió.
-
Comunidad saca de la cárcel a dos presuntos secuestradores de niños y los quema vivos
Aunque estaban capturados preventivamente, la Fiscalía de Puebla, México, aseguró que no había pruebas sobre su participación en algún delito.
-
Por culpa de un chisme difundido en WhatsApp, mataron a golpes a una mujer
Más de 20 personas han muerto en incidentes similares en los últimos dos meses en India. En este caso la víctima fue vinculada al secuestro de menores.
-
Con piedras y palos linchan a presunto violador en serie de niñas en Soledad, Atlántico
Ni la policía pudo controlar a la turba que venía siguiendo al señalado abusador. Fue golpeado mortalmente luego de que varias víctimas lo identificaran.
-
Dijeron que era un violador y casi lo matan: indignante golpiza a hombre inocente en Manizales
Una señora lo acusó de quererse robar a una niña y todo el mundo se le fue encima, pero resulta que la menor era su sobrina y él solo había ido a recogerla.