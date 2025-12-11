Casa Blanca habla de invitación que hizo Petro a Trump para que visite Colombia: esto dijo

La Casa Blanca dijo este jueves no estar al tanto de una supuesta invitación del presidente Gustavo Petro, para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite su país, pero aseguró que al republicano no le gustan los comentarios de su homólogo colombiano. Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el día después de que Trump advirtiera a Petro de que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No he oído hablar de esa invitación. Dejaré que el presidente hable directamente sobre si la consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos, y al presidente no le gusta", aseguró Leavitt durante una rueda de prensa.

La semana pasada, a través de un mensaje en X, Petro invitó a Trump a que visite Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, después de que el republicano advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques". "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.", escribió.



Este jueves, desde San Andrés, el gobierno Petro indicó que se hizo una invitación formal a Trump para que visite el país. La carta, según informó la canciller Rosa Villavicencio, se envió en las últimas horas y en el documento se incluyen cifras sobre la lucha contra el narcotráfico, puntualmente los relacionados a la destrucción de laboratorios en los que se produce cocaína. También incluye cifras de víctimas de la violencia en Colombia por cuenta del narcotráfico.



¿Qué ha dicho Trump sobre Petro?

El miércoles, Trump descartó ante la prensa que planee hablar pronto con Petro, argumentando que este "ha sido bastante hostil" con Estados Unidos. "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", agregó el magnate, en referencia a la campaña de presión estadounidense contra Maduro, al que acusa de liderar una red internacional del narcotráfico, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.



El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga", y dijo que él "será el siguiente" en atacar después de Venezuela. Por su parte, el mandatario colombiano, en respuesta a Trump, aseveró que el republicano "está desinformado" sobre el país. "Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro.

Cabe resaltar que la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico", añadiéndolo a la liosta Clinton.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE