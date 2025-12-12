¿Quién es alias Pipe Tuluá, que será extraditado a EE. UU. por narcotráfico? Su prontuario criminal

El Gobierno de Colombia autorizó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá. El documento que autoriza la extradición fue firmado por el presidente Gustavo Petro y en el mismo se indica que la solicitud fue aprobada para que Marín Silva "comparezca a juicio ante las autoridades" del país norteamericano por tres cargos.

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas fue la entidad que solicitó la presencia de alias Pipe Tuluá, quien estuvo recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, pero tuvop que ser trasladado a otro centro carcelario debido a que se trata de un peligroso criminal. En la resolución se indica que "una vez cumplida una eventual condena por los hechos que sustentan la extradición, o cuando cese el motivo de la detención, el ciudadano requerido deberá regresar a Colombia para comparecer a los procesos penales mencionados".



¿Quién es alias Pipe Tuluá, que será extraditado a EE. UU. por narcotráfico?

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, es señalado de los cargos de concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.



En Colombia, Marín Silva se encuentra cumpliendo una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios. Actualmente se encuentra custodiado en la estación de Los Mártires, en Bogotá. Según las autoridades, alias Pipe Tuluá comenzó cometiendo delitos a los 12 años. Los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) han indicado que el criminal era uno de los sicarios más temidos de la banda conocida como Los Rastrojos, en el departamento del Valle del Cauca.

Sus crímenes se centraron en el municipio de Tuluá, bajo el nombre de la banda La Inmaculada. Marín Silva fue señalado de las extorsiones dirigidas a comerciantes utilizando métodos violentos como amenazas, incineración de vehículos, lanzamiento de granadas y ataques armados. A la banda criminal se le acusó de la muerte del parapentista Jorge González, asesinado violentamente cuando repartía publicidad electoral del actual alcalde del municipio Gustavo Adolfo Vélez.

De acuerdo con las autoridades, pese a la condena, el hombre había logrado mantenerse al frente de la estructura delincuencial desde distintas cárceles del país, donde además se presume que instaló redes de wifi clandestinas, accedió a celulares y gozó de privilegios debido a la corrupción. Conforme con datos de la Fiscalía, entre 2011 y 2017, alias Pipe ordenó 46 homicidios, de los cuales sus sicarios ejecutaron 39. Los crímenes incluyen asesinatos de comerciantes, miembros de su misma organización, un guardia del Inpec, y hasta un cerrajero.

Fue en 2022 cuando, finalmente, se dio su condena por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado. Se conoció que existía un posible plan de fuga para evitar la extradición de ‘Pipe Tuluá’. Varios medios indicaron que se habría recogido más de 800 millones de pesos con el fin de hacer pagos de sobornos, pagos para la fuga y movimientos, entre otros.