Los cinco mejores países para vivir, según importante ranking: ¿Colombia aparece en la lista?

Elegir dónde vivir ya no depende solo de un empleo o de una oportunidad inmediata. La decisión también se basa en el costo servicios públicos, estabilidad institucional, acceso a salud y educación, movilidad, costos de vivienda, posibilidades de integración y, para quien se mueve por temporadas, la factibilidad de llegar con un programa de voluntariado y reducir gastos.

Worldpackers, plataforma experta en voluntariados en varios países del mundo, se apoyó en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas para ordenar estas variables y señalar algunos países que se consideran los mejores para vivir. Estos destinos concentran altos niveles de bienestar, cada uno con matices, ventajas y contras, y con opciones para vivir y experimentar el país mediante intercambios de trabajo en proyectos locales.



Top cinco de los mejores países para vivir

1. Suiza

Suiza encabeza la lista por un conjunto concreto: salarios elevados, moneda fuerte (franco suizo) y servicios públicos sólidos, factores que compensan el alto costo de vida. Es el típico caso donde los ingresos locales sostienen la ecuación y donde muchos profesionales valoran la previsibilidad del sistema. Worldpackers lo ubica primero y señala que el costo de vida empuja estrategias híbridas, como residir en Francia cerca de la frontera y trabajar en Ginebra, o llegar con voluntariados para bajar el gasto de alojamiento mientras se explora el mercado.



2. Noruega

Noruega aparece arriba por su modelo de bienestar, servicios eficientes y educación de calidad, con baja criminalidad y buena estabilidad política. Es un país con entorno natural excepcional y políticas ambientales consistentes. Worldpackers resalta que es un lugar donde no se piensa en inflación ni corrupción, pero sí en clima y distancia social como retos de adaptación para quien viene de culturas más cálidas. La estrategia de llegada pasa por tres frentes:



Idioma y red: el inglés abre puertas en muchos sectores, pero el noruego sigue siendo un diferenciador laboral.

Presupuesto por estaciones: los costos cambian entre verano e invierno; conviene anticipar traslados, abrigo técnico y energía.

Voluntariados: permiten bajar costos y ganar experiencia local mientras se entiende cómo funciona el mercado y se tejen vínculos.

3. Islandia

Islandia suma catorce años como país más seguro del mundo, con población reducida y baja desigualdad; variables que pesan cuando se evalúa calidad de vida. Pero trae un desafío claro: invierno largo con poca luz, que incide en el ánimo y en la dinámica social. Su auge turístico abre empleos en hospitalidad y servicios, con una ventaja táctica, es posible trabajar sin hablar islandés si se domina el inglés, porque mucha atención al visitante se da en ese idioma.



Para instalarse, conviene pensar en ciclos: invierno para empleos ligados a la aurora boreal, verano para flujos más intensos en toda la isla.



4. Hong Kong

Worldpackers incluye a Hong Kong aun siendo una Región Administrativa Especial con gobierno parcial autónomo y régimen migratorio propio. Razones: economía fuerte, baja criminalidad y una cultura híbrida que mezcla tradición china y huella británica. La contracara es doble: densidad extrema y alquileres altos, con viviendas pequeñas y mercado inmobiliario competitivo. Es un entorno ideal para quien prioriza acceso a oportunidades, redes profesionales y movilidad urbana; no tanto para quien busca espacio o calma.



La táctica sensible pasa por llegar con oferta laboral concreta o con un plan de voluntariado que evite pagar alojamiento al inicio, sumado a una exploración cuidadosa de barrios y tiempos de traslado. Para quien mira emprendimiento o finanzas, es un ecosistema de alto pulso. Para familias, el espacio y el costo exigen análisis fino.



5. Australia

Australia es un clásico para quienes buscan salarios mínimos altos, ambiente multicultural y un mercado laboral grande. Worldpackers lo remarca con ejemplos: ciudades como Melbourne y Sídney concentran oferta y servicios; el interior muestra desafíos asociados a desigualdad histórica en comunidades aborígenes. También señala que se puede ahorrar con disciplina, y la movilidad entre sectores (hospitalidad, logística, construcción, tech) ofrece margen para ascenso rápido si se llegan con habilidades claras.

Vale la pena combinar visa de trabajo/estudio, red de contactos, y voluntariados para amortiguar el alojamiento al principio. El inglés es imprescindible; la certificación de oficios o experiencia demostrable acelera la inserción. Worldpackers sugiere guías y proyectos para conocer la vida cotidiana y reducir gastos mientras se consolidan contratos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL