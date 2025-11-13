¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló

“Estamos consternados porque es algo que no esperábamos. Es algo muy espantoso porque sabemos de la situación en la que estaba mi tío, pero no esperábamos este desenlace”, así describió el sobrino de Mauricio Cendales Parra, en entrevista con Noticias Caracol, al hombre que fue linchado por cerca de 200 motociclistas en el sur de Bogotá la noche de este martes 11 de noviembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Videos grabados por testigos mostraron el momento del hecho en el que falleció el conductor, de aproximadamente 39 años, de una camioneta azul que fue la protagonista de una persecución y de varios accidentes de tránsito en dicha fecha. El caso, registrado en múltiples videos difundidos en redes sociales, se ubicó, en un principio, en la carrera 68 con la avenida de Las Américas, intersección donde el sujeto arrolló a un motociclista, quien cayó al suelo.

En ese momento de la noche, empezó lo que sería una agresión desmedida por ambas partes, la cual terminó en la entrada del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy: otros moteros que vieron el siniestro iniciaron un seguimiento del vehículo que, al intentar escapar, golpeó a otro motociclista, impactó un vehículo particular y alcanzó incluso a una motocicleta institucional de la Policía. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el automóvil tipo campero avanzó durante varios kilómetros hasta estrellarse contra unos puestos informales de comida. Ahí, decenas de personas rodearon la camioneta y se procedió a golpear al hombre, identificado como Cendales Parra, hasta la muerte.



En las grabaciones difundidas se observa a varios motociclistas atacando al conductor, mientras otros destrozan la camioneta. Noticias Caracol reveló que la Policía analiza más de 20 videos para identificar a los agresores. Uno de los principales sospechosos sería un hombre de camiseta blanca que patea al conductor, mientras otro con casco blanco también participa en la golpiza. En las imágenes también aparece un sujeto de chaqueta oscura y gorra que, después de golpear el vehículo, escupe al hombre y lo ataca con un cinturón.

Publicidad

Los investigadores revisan cuadro a cuadro las grabaciones, así como las cámaras de seguridad del sector y del sistema TransMilenio, para dar con los responsables. En la zona, las autoridades hallaron piedras, viseras de cascos y vidrios rotos usados durante el ataque.

¿Quién era Mauricio Cendales? Sobrino reveló detalles

El sobrino de la víctima mortal, quien prefirió no revelar su nombre por motivos de seguridad, habló sobre su tío, cómo era y respondió a las diferentes acusaciones que señalaban que el fallecido habría estado ebrio en el momento del siniestro. Al respecto, el familiar reveló que Cendales estaba atravesando un momento difícil en su salud mental. “Él estaba presentando, precisamente por esta época, una situación de descontrol de su ánimo. Hace un año estaba en un tratamiento, lo dieron de alta porque ya estaba normal, pero ahorita volvió a presentar los mismos síntomas”, contó.

Publicidad

Su allegado precisó que el conductor vivía cerca al centro de la capital, en la localidad de Chapinero y que se desempeñaba como un comerciante. En este momento, conforme con su relato, manejaba un parqueadero y que, pese a que vivía en Bogotá, era nacido en Icononzo, Tolima. También destacó que la víctima tenía dos hijas, aunque no mantenía contacto con ellas desde hacía más de una década.

Sobre su personalidad al volante, aseguró que Mauricio no conducía de forma imprudente ni tenía antecedentes de comportamientos temerarios. De hecho, indicó que el "domingo fue y regresó de Tolima a Bogotá. No tuvo ningún percance, por eso nos extrañó la noticia". Por su parte, Noticias Caracol revisó el historial de tránsito del conductor y conoció que, según los registros del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones de Tránsito (SIMIT) y la Secretaría de Movilidad, Cendales tenía al menos cinco comparendos pendientes y sin pagar desde 2016. U

Uno de ellos correspondía a la infracción B02, por conducir con licencia vencida en vía nacional, registrada en Calarcá, Quindío. Además, figuraban otras cuatro multas asociadas a dos vehículos, entre ellas por estacionar en sitio prohibido, transitar por zonas restringidas y no realizar la revisión técnico-mecánica. Las deudas sumaban más de 3.600.000 pesos colombianos. De las multas reportadas, el sobrino señaló que se trata de "antecedentes de movilidad con documentos como SOAT o tecnomecánica, porque él antes manejaba una compraventa de vehículos. No se cercioraba de los documentos, pero no manejaba de esa forma”.

No obstante, el familiar si reconoció que la personalidad de Cendales era complicada por su salud mental, añadiendo que en los últimos días se exaltaba con facilidad, se alteraba y era difícil calmarlo. “Se exaltaba con nada, y pues nosotros lo que hacíamos era tranquilizarlo en los momentos que podíamos”, añadió y reveló que, la noche antes de su muerte, su familia había intentado intervenir, pero no pudieron evitar lo ocurrido.

Publicidad

El sobrino indicó que la "anoche, infortunadamente, no pudimos quitarle el vehículo donde se desplazaba, porque lo que hacíamos era eso. Y llegó a este desenlace”. De acuerdo con su relato, la esposa de Cendales había solicitado apoyo a la Policía ese mismo día: “Inclusive la esposa solicitó el apoyo de la Policía antier por la noche. La Policía fue al local de él, pero no fue posible porque ella pidió el auxilio para que lo pudiéramos internar en una clínica y no fue posible que ellos lo llevaran". Según dijo, la familia esperaba que las autoridades pudieran trasladarlo para recibir nuevamente tratamiento, pero eso no ocurrió.

Finalmente, su allegado insistió en que la reacción de su tío no fue la de una persona bajo los efectos del alcohol y que tampoco estaba medicado: “Él simplemente se sintió atemorizado, acorralado. Ninguno le prestaba una voz de apoyo, simplemente lo atacaban. La primera reacción de ellos fue decir que estaba embriagado, pero por los videos que todo el mundo circula se ve que la reacción no es de un borracho”.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.