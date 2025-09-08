Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado en libertad: ¿por qué?

Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado en libertad: ¿por qué?

En video quedó grabado el momento cuando el señalado maltratador se llevó a un perro pastor alemán. La dueña del canino se dio cuenta, lo denunció y cuando la Policía llegó a atender el caso rescató a tres perros.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:49 a. m.
Hombre señalado de robar perros para abusarlos en Ciudad Bolívar fue dejado libre: ¿por qué?
El hombre tiene 66 años -
Policía Nacional