Fuerte pelea en las afueras de City U, centro de Bogotá, en medio del partido Colombia vs. Venezuela

Decenas de fanáticos, tanto de la Selección Colombia como la de Venezuela, disfrutaron el partido entre ambos equipos en las afueras de los edificios de City U, en el centro de Bogotá, durante la noche de este martes 9 de septiembre. Sin embargo, lo que prometía ser un rato de fútbol en paz terminó en una fuerte pelea por parte de algunos asistentes.

En redes sociales se difundieron varias imágenes de la pelea. De acuerdo con los testigos, el enfrentamiento empezó en el sexto gol, marcado por Jhon Córdoba. Una de las personas que estaban allí, llamada Loren Sofía, comentó en su cuenta de X que, después del primer gol del cuadro 'vinotinto', los ciudadanos de Venezuela "empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar".

Los hinchas de la 'tricolor', al parecer, se molestaron, "y empezaron a devolver el gesto", por lo que cada vez que había un gol las personas les tiraban cerveza encima a los del equipo contrario. "Pero obviamente (por el marcador) esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos. Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel", relató la internauta.



La Policía Metropolitana informó que ya controló la situación, y que afortunadamente no hay heridos ni se han registrado capturados. "Se nos genera un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. En ese momento dan aviso a nuestras zonas de atención y de inmediato llegamos e intervenimos, y separamos las dos partes. En este momento podemos dar un parte de tranquilidad (...) La Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando sus capacidades con nuestros vecinos, recogiendo videos, para ver si logramos la ubicación de las personas, al parecer extranjeras, que generaron este hecho", indicó el teniente Coronel Sergio Bayona, comandante Operativo de seguridad ciudadana número 4.

Fuerte pelea en las afueras de City U, centro de Bogotá, en medio del partido Colombia vs. Venezuela. La Policía Metropolitana ya está al tanto de los hechos.



Selección Colombia cierra con broche de oro las Eliminatorias

La 'tricolor' cerró a lo grande la Eliminatoria Sudamericana, luego de vencer 6-3 en Maturín a la selección venezolana. El atacante Luis Javier Suárez fue la gran figura al anotar cuatro tantos, que se sumaron a los de de Yerry Mina y Jhon Córdoba, quien entró en el segundo tiempo para destacarse ante el arco rival. La Selección quedó con 28 puntos y en la tercera posición de la tabla.

"El balance tiene que ver con el proceso que llegamos en 2023. Ya son dos años y medio donde, sin duda, hubo unos altibajos, sobre todo en los resultados de los partidos que se nos escaparon sobre la hora, en grandes escenarios. Pero el equipo siempre fue protagonista y fue a buscar los partidos. Ahí es donde debemos seguir mejorando. Venezuela nos complicó en el primer tiempo, hay mini partidos que vuelcan el trámite para un lado y para el otro. Nos supimos reponer, eso es lo importante", dijo Néstor Lorenzo, director técnico.

Así las cosas, la tabla de las Eliminatorias quedó de la siguiente manera:

Argentina 38 puntos Ecuador 29 puntos Colombia 28 puntos Uruguay 28 puntos Brasil 28 puntos Paraguay 28 puntos Bolivia 20 puntos Venezuela 18 puntos Perú 12 puntos Chile 11 puntos

