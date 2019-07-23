En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Los Laches

Los Laches

  • Mamá de Harold Aroca reveló que señalados asesinos "fueron a mirarme" cuando encontró el cadáver
    Ellos estuvieron allá, yo les grité algo y la Policía me trató super mal", señaló la mamá del joven asesinado -
    Blu Radio / Archivo
    BOGOTÁ

    Mamá de Harold Aroca reveló cómo señalados asesinos "fueron a mirarme" cuando encontró el cadáver

    En medio del dolor por ver a su hijo asesinado, Diana García mencionó que, al notar que sus presuntos verdugos hacían presencia en el lugar donde lo encontraron muerto, "les dije que iban a pagar".

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Asesinan a una joven de 15 años en aparente venganza contra su familia

    Sharon Natalia Beltrán Flores, una joven que acababa de cumplir 15 años, fue asesinada con arma blanca en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, en una aparente retaliación por una riña en la que se vieron envueltos dos de sus familiares.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Allanan casas en Bogotá desde donde distribuían droga a colegios

    Las inspecciones se realizaron en cinco viviendas de los barrios Los Laches, Las Cruces y Girardot. Detenidos tienen antecedentes judiciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad