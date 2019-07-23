Noticias Caracol Los Laches
Los Laches
Mamá de Harold Aroca reveló cómo señalados asesinos "fueron a mirarme" cuando encontró el cadáver
En medio del dolor por ver a su hijo asesinado, Diana García mencionó que, al notar que sus presuntos verdugos hacían presencia en el lugar donde lo encontraron muerto, "les dije que iban a pagar".
Asesinan a una joven de 15 años en aparente venganza contra su familia
Sharon Natalia Beltrán Flores, una joven que acababa de cumplir 15 años, fue asesinada con arma blanca en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, en una aparente retaliación por una riña en la que se vieron envueltos dos de sus familiares.
Allanan casas en Bogotá desde donde distribuían droga a colegios
Las inspecciones se realizaron en cinco viviendas de los barrios Los Laches, Las Cruces y Girardot. Detenidos tienen antecedentes judiciales.