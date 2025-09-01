Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mamá de Harold Aroca reveló que señalados asesinos "fueron a mirarme" cuando encontró el cadáver

Mamá de Harold Aroca reveló que señalados asesinos "fueron a mirarme" cuando encontró el cadáver

En medio del dolor por ver a su hijo asesinado, Diana García mencionó que, al notar que sus presuntos verdugos hacían presencia en el lugar donde lo encontraron muerto, "les dije que iban a pagar".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:42 p. m.
Ellos estuvieron allá, yo les grité algo y la Policía me trató super mal", señaló la mamá del joven asesinado -
Blu Radio / Archivo