Se hunde en Congreso de EE. UU. proyecto que impedía a Trump atacar a Venezuela sin autorización

El jueves 6 de noviembre, los senadores republicanos de EE. UU. bloquearon una resolución que habría impedido al presidente Donald Trump atacar Venezuela sin autorización del Congreso, un día después de que funcionarios de la administración informaran a los legisladores que Washington no planea ataques en territorio venezolano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Senado votó 51 a 49, en gran medida siguiendo las líneas partidistas, en contra de la medida que habría sometido a votación la resolución sobre los poderes de guerra.

Solo dos de los republicanos, compañeros de Trump, se unieron a los demócratas para respaldar la medida, la prueba más reciente de la disposición del partido a apoyar el despliegue militar de Trump en el sur del Caribe, tras dos meses de ataques mortales contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela. (Lea también: Bombardeos de EE. UU. contra "carteles terroristas" no se limitan solo a Venezuela: Donald Trump)



La administración Trump afirma que, desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado al menos 16 ataques contra dichas embarcaciones en el Pacífico y el sur del Caribe, causando la muerte de más de 65 personas.



Las semanas de ataques han aumentado la preocupación de que Trump lance un ataque contra la propia Venezuela, lo que motivó la presentación de la resolución bipartidista, cuyos principales patrocinadores fueron los demócratas Tim Kaine, de Virginia, y Adam Schiff, de California, y el senador republicano Rand Paul de Kentucky. (Lea también: )



Los argumentos de los que votaron a favor del proyecto

El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, declaró que "el mensaje que todos debemos enviar al presidente de los Estados Unidos es: deje de realizar acciones ilegales en el Caribe, en aguas internacionales, hundiendo barcos y personas de forma extrajudicial. Y en lo que respecta a Venezuela, deje de hacer estas amenazas y de acumular recursos militares en sus costas, alegando que tiene la autoridad para hacerlo. La Constitución otorga al Congreso de los Estados Unidos la autoridad para declarar la guerra. De eso se trata esta resolución".

Publicidad

El senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Congreso, manifestó que "el Senado debe actuar para defender la Constitución, defender nuestra seguridad nacional y reafirmar la autoridad del Congreso para tener voz y voto en asuntos de guerra y paz".



¿Qué dijeron quienes decidieron hundir la iniciativa contra Trump?

El senador Jim Risch, republicano de Idaho, expresó su gratitud al presidente por “lo que ha hecho en nombre de los muchos padres que no tendrán que enterrar a sus hijos prematuramente y que nunca sabrán que se salvaron de esto. No cabe duda alguna de que cada vez que tomamos medidas drásticas y enviamos toneladas de estos fármacos tóxicos al fondo del océano, se salvan miles de vidas estadounidenses. Así que, señor presidente, gracias por lo que está haciendo en nombre de todos esos estadounidenses que se salvarán de estos fármacos tóxicos. Gracias. Y continúe haciendo lo que está haciendo. Me opongo a la resolución”,

Entretanto, el senador republicano Lindsey Graham, cercano a Trump, pidió a los demás legisladores que “no se confundan. Jamás en la historia de nuestro país un Congreso ha dado por terminada una acción militar por no haber dado permiso al comandante en jefe. Jamás en la historia del país la Corte Suprema ha dictaminado que el Congreso tenga el poder de terminar las hostilidades simplemente porque discrepa con el presidente. Porque el día que eso se convierta en la norma, le habrán arrebatado al presidente el poder de comandante en jefe; nos habrán conferido esto”.

Publicidad

La votación que hundió el proyecto se dio antes de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informara sobre un nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe, en el que murieron tres hombres, con lo que la cifra de fallecidos ya ha llegado a 70.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REUTERS