En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
VUELOS EN EE. UU.
DESAFÍO SIGLO XXI
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video del momento exacto cuando camioneta chocó con el Tren de la Sabana: conductor resultó herido

Video del momento exacto cuando camioneta chocó con el Tren de la Sabana: conductor resultó herido

En cámaras de seguridad quedó captado cómo la camioneta chocó con la parte delantera del tren. Al parecer, el conductor hizo caso omiso a la señal de pare.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Accidente del Tren de la Sabana.
Accidente del Tren de la Sabana.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad