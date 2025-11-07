Video del momento exacto cuando camioneta chocó con el Tren de la Sabana: conductor resultó herido

Un grave accidente de tránsito se presentó hacia las tres de la tarde de este jueves 6 de noviembre. Una camioneta blanca chocó aparatosamente con el Tren de la Sabana sobre la autopista Norte con carrera Séptima, a la altura del restaurante El Pórtico, entre el municipio de Chía (Cundinamarca) y Bogotá. Una persona, quien sería el conductor del vehículo, resultó herida.

En videos de cámaras de seguridad quedó captado el momento cuando la camioneta chocó con la parte delantera del tren, el cual se detuvo después del siniestro vial. En las imágenes se ve que, al parecer, el conductor del automotor no obedeció a tiempo la señal de pare por parte de un agente de tránsito y, cuando logró finamente detenerse, ya estaba sobre la carrilera.

Sobre la salud del conductor, se conoce que no tuvo heridas de gravedad. Al punto llegaron autoridades del municipio de Chía y de la Policía para auxiliar al ciudadano herido y llevarlo a un centro asistencial. Asimismo, acordonaron la zona mientras se realizaba el retiro del vehículo. Por el momento no se conoce un pronunciamiento de la empresa que opera el tren.



#BOGOTÁ. Momento exacto del fuerte choque que se presentó la mañana de este 06NOV, en el cruce que conecta la Autopista Norte con la carretera central del norte (carrera 7) a la altura del Restaurante El Pórtico, que involucró el tren de la sabana y una camioneta particular.… https://t.co/mqEmfrKP9s pic.twitter.com/X52fDgzrgd — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025

Ciclista muere tras ser arrollado en vías del Tren de la Sabana

Este hecho se suma a una tragedia ocurrida el pasado 19 de octubre, también en las vías del Tren de la Sabana. Un hombre que se desplazaba en bicicleta fue arrollado por una locomotora en inmediaciones de la carrera 9 con calle 151, norte de la capital.

De acuerdo con información preliminar entregada por testigos, la víctima sería un trabajador de una plataforma de domicilios, ya que portaba una maleta de reparto en el momento del accidente. El hecho fue reportado por ciudadanos presentes en el lugar, quienes señalaron que el hombre intentó cruzar las vías férreas cuando la locomotora ya se aproximaba.

Un video grabado por uno de los testigos y difundido en redes sociales muestra la escena posterior al siniestro, en la que se ve la bicicleta sobre el asfalto y la presencia de autoridades que se desplazaron rápidamente al lugar. Algunas versiones indican que el ciclista podría haber estado usando audífonos, lo que habría impedido que escuchara la proximidad del tren.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó en su momento que, debido al siniestro vial, se ordenó el cierre temporal de la carrera 9 con calle 152, en sentido norte-sur, y recomendó tomar rutas alternas como la calle 170 hacia el oriente y la carrera 7 hacia el sur, con el fin de mitigar la congestión en la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

