En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
VUELOS EN EE. UU.
DESAFÍO SIGLO XXI
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aparece video clave de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno en Bogotá: hay nueva foto dentro de bar

Aparece video clave de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno en Bogotá: hay nueva foto dentro de bar

Noticias Caracol conoció una grabación hecha por un testigo directo de los hechos. En el metraje se observa al joven estudiante de la Universidad de Los Andes suplicar a los agresores que se detuvieran. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Aparece nuevo video clave

Publicidad

Publicidad

Publicidad