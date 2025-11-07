Aparece video clave de brutal golpiza a Jaime Esteban Moreno en Bogotá: hay nueva foto dentro de bar

Un nuevo video, hasta ahora inédito, se convirtió en una de las principales pruebas dentro de la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente golpeado en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, Bogotá. La grabación, conocida por Noticias Caracol, fue hecha por un testigo identificado como A.I., quien decidió registrar con su celular los momentos exactos en que iniciaba la agresión.

En laa grabación, según los investigadores, se escuchan las súplicas de Jaime Esteban y su amigo cuando caminaban por la carrera 15 con calle 64. Allí, la víctima implora que cesen los golpes y pide a Juan Carlos Suárez, señalado como el agresor principal, que se detenga. En las imágenes se observa incluso cómo el joven alza las manos, intentando defenderse. Pese a sus ruegos, la violencia continúa y, segundos después, aparecen en la escena un hombre vestido de negro con orejas de conejo y una mujer que corre hacia el punto para apoyar el ataque.

Este material audiovisual fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y se convirtió en una evidencia determinante dentro del proceso penal contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único judicializado hasta el momento por el homicidio. El video corresponde al instante en que comenzó la golpiza que, minutos después, dejaría a Moreno inconsciente sobre el pavimento.



Se debe destacar que las autoridades reconstruyeron la secuencia de los hechos con base en este registro, en declaraciones de testigos y en un informe técnico de 179 páginas. Allí se recopilan las pruebas periciales, los registros fílmicos y las 38 fotografías que evidencian las lesiones que sufrió el estudiante. La Fiscalía considera que la agresión fue coordinada y que hubo preparación previa antes de que se produjera el ataque. Entre las nuevas revelaciones hay fotografías nuevas dentro de la discoteca, donde se puede ver a la víctima mortal de los hechos.



Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso, Claudia Lucía Rodríguez, explicó ante el juez que los testimonios muestran un patrón de comportamiento planeado por parte del imputado y su grupo de acompañantes. “Vemos como con esta información que se tiene, mediante estas entrevistas, estas personas nos informan de la premeditación y preparación antes de la golpiza”, señaló la funcionaria. La Fiscalía sostiene que, minutos antes del ataque, en las afueras de un establecimiento cercano conocido como Oxxo, una mujer vestida de azul hizo señalamientos contra Moreno y animó a Suárez Ortiz a enfrentarlo. “Una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso y en condición a eso proceden a animar y alentar al aquí imputado Suárez Ortiz al punto que hace manifestaciones claras y contundentes que reflejan la intención de matar”, precisó Rodríguez.

De acuerdo con la investigación, Jaime Esteban y su amigo Juan David habían salido de la discoteca Before Club alrededor de las 3:25 a. m. Ambos caminaron hacia la calle 64 con carrera 15 cuando fueron interceptados. En su testimonio, Juan David relató que “había un sujeto, el cual llevaba el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y pantalón negro. Este sujeto le propina a su amigo un puño por detrás, pegándole en la nuca. El señor Jaime Esteban cae al piso”.

El amigo intentó intervenir para detener la agresión, mientras dos mujeres —una con disfraz azul y otra de negro— señalaban a Moreno y lo acusaban de ser “la persona de la discoteca”. “Relata el señor Juan David que la chica del disfraz azul le decía y señalaba a su amigo, decía que ‘era él, la persona de la discoteca’. Señala el señor Juan David que se metió en la mitad de su amigo y estas personas para evitar que lo siguieran agrediendo. Les informó que no sabía qué pasaba”, dijo la fiscal durante la audiencia. Minutos después, las mismas personas regresaron. Juan David contó que observó a los agresores correr hacia ellos nuevamente y golpear a Moreno cuando ya estaba en el suelo. “Ya en el suelo empiezan a darle varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras que la chica del disfraz azul los motivaba a seguir golpeando. Les decía que le pegaran a él. La chica del disfraz negro solo miraba”, se lee en el expediente.

El testigo que grabó el nuevo video, identificado como A.I., también entregó su relato. Dijo que estaba en la discoteca y luego se dirigió al Oxxo, donde vio cómo un joven calvo, de piel blanca y rostro pintado de rojo y negro, golpeaba a otro que vestía como el personaje “Tyler Durden”, de la película El club de la pelea. “Observa cómo llegó un chico calvo, de tez blanca, con textura atlética, que tenía un disfraz pintado la cara de rojo con negro, quien le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de ‘Tyler Durden’. El chico grita y como un minuto después se acerca una persona de tez morena que llevaba un disfraz azul, junto con otra chica vestida de negro, y empiezan a gritar al chico disfrazado de ‘Tyler Durden’: ‘Ahí tiene’”, indicó el testigo.

A.I. contó además que escuchó al agresor pedir ánimo a sus acompañantes antes de continuar con el ataque. “El chico cara pintada de rojo se regresa a donde estaban las amigas que se encontraban en la acera de enfrente y les dice: ‘¿Será que lo persigo? Alíentenme’, donde la amiga de esta persona le dice: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’, y el chico pintado de rojo sale corriendo donde se encontraba el chico disfrazado de ‘Tyler’”. Según la fiscal, en ese momento el testigo saca su celular, enfoca la escena y empieza a grabar, haciendo zoom para registrar la agresión.

Otra testigo, identificada como V.P., amiga de A.I., respaldó esta versión. “Este grupo de personas manifestó, más que todo la mujer vestida de azul, que tenía que pegarle bien. Él (el agresor) manifestó ‘dénme ánimos y yo lo hago porque sé que puedo acabar con ese man y yo lo hago’. Ese grupo de amigos empezó a animarlo y ahí fue que procedieron para alcanzar a la víctima”, relató.

Una tercera mujer, identificada como S.V., observó los hechos desde el segundo piso de su residencia. “Escuchó estruendos y golpes y efectivamente se asomó hacia la ventana y vio cómo este grupo de agresores, donde determina el chico calvo de rostro pintado, agredió a la víctima, el señor Moreno Jaramillo. Posteriormente llegó otro sujeto que tenía lo que parecía unas orejas de conejo, que tenía un saco negro y que efectivamente esta persona se lanzó sobre la víctima lanzándolo al suelo”.

S.V. añadió que, tras los golpes, vio a la víctima tirada en el pavimento: “Después de esos golpes observaba al muchacho de chaqueta vinotinto, que corresponde a la víctima, tirado en el suelo con la cara cubierta de sangre: no se veían sus facciones, parecía que tuviera una máscara y parecía estar ahogándose. Se movía como si estuviera convulsionando. El chico de blanco trataba de protegerlo”. Los investigadores establecieron que, tras la golpiza, los agresores huyeron del lugar, mientras el amigo de la víctima pedía auxilio. Cuando los policías llegaron al sitio, encontraron a Jaime Esteban inconsciente, con graves lesiones en el rostro y sin reacción.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.