Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto del 16 de marzo de 2026: números ganadores

Este lunes 16 de marzo de 2026 se realiza en Colombia una nueva jornada de sorteos de algunos de los juegos de azar más seguidos por los apostadores: la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y el popular Baloto junto con su modalidad Revancha. Con premios millonarios y distintos planes de incentivos, miles de jugadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer los números ganadores y verificar si su billete o tiquete resulta favorecido.



Cada semana, estos sorteos reúnen la atención de participantes en distintas regiones del país. La posibilidad de acceder a premios importantes mantiene viva la expectativa de quienes adquieren sus billetes o realizan apuestas con la esperanza de acertar la combinación ganadora de la jornada.

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Como es habitual, los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad, control y verificación. Las extracciones de números son supervisadas por delegados y autoridades encargadas de garantizar la transparencia del proceso, lo que permite que los resultados sean confiables para todos los participantes.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza su tradicional sorteo semanal ofreciendo un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor millonario y diferentes incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar.

La transmisión del sorteo se realiza aproximadamente hacia las 11:15 p.m. a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad.



Resultados del lunes 16 de marzo de 2026



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Este juego de azar cuenta con varios premios adicionales dentro de su plan de incentivos, entre ellos el Mega Seco “El Tunjo de Oro”, el Seco “La Guaca Secreta”, así como diferentes premios secos que incrementan las oportunidades para los apostadores.



Resultados de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima también realiza su sorteo semanal este lunes, el cual se lleva a cabo alrededor de las 10:30 de la noche. Este juego ofrece un premio mayor de 3.500 millones de pesos, acompañado de múltiples incentivos que buscan premiar a más jugadores.



Resultados del lunes 16 de marzo de 2026

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Número ganador : Por definir

: Por definir Serie: Por definir

El plan de premios incluye incentivos adicionales conocidos como “El carro de mis sueños”, “La casa de mis sueños”, así como diferentes categorías de premios secos que amplían la cantidad de posibles ganadores.



Resultados de Baloto y Revancha

Otro de los sorteos que concentra la atención de miles de jugadores en el país es Baloto, que se realiza junto con su modalidad Revancha en horas de la noche, aproximadamente hacia las 11:00 p.m.

En este juego, los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Si el jugador decide incluir la modalidad Revancha, la misma combinación participa automáticamente en un segundo sorteo independiente.

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Resultados del 16 de marzo de 2026

Baloto



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Revancha



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Recomendaciones para reclamar premios

Tras finalizar los sorteos, las entidades responsables publican los resultados oficiales a través de sus canales institucionales. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes o tiquetes únicamente mediante estas plataformas antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Para reclamar un premio, es indispensable conservar el documento original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben reclamarse directamente ante el operador del juego.

Asimismo, es importante tener en cuenta que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

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Con los sorteos de este lunes 16 de marzo de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto junto con Revancha continúan consolidándose como algunos de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que esperan que la combinación correcta pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co