Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Mitú

Mitú

  • Noticias Caracol (31).jpg
    La Aeronáutica Civil se pronunció. -
    Foto: Dirección Nacional de Bomberos
    COLOMBIA

    Accidente aéreo en Colombia: cayó avioneta ambulancia en Vaupés; todos los tripulantes murieron

    La aeronave pertenecía a la empresa SAE Ambulancias. Esto es lo que se sabe al respecto.

  • hombre abusó de su hija y la dejó en embarazo
    Un juez emitió una orden de captura contra el sujeto -
    Pixabay.
    COLOMBIA

    Aberrante caso: sujeto es señalado de abusar de su hija de 13 años y dejarla embarazada

    Se conoció que el hombre no le permitía a la menor salir de la casa ni para estudiar.

  • mujer se robó a un bebé de 12 días de nacido.jpg
    La detenida arrebató el bebé de las manos de su madre -
    Pixabay.
    COLOMBIA

    Mujer se robó a un bebé y trató de engañar a su pareja diciéndole que había dado a luz

    El pequeño, de 12 días de nacido, fue arrebatado de las manos de su progenitora. Esta es la historia.

  • bebe rescate.PNG
    COLOMBIA

    Así fue el traslado aéreo a Bogotá de un bebé de 22 meses que recibió un disparo

    La Fuerza Aérea Colombiana lo transportó desde Mitú. Según los uniformados, el proyectil impactó su cuerpo de manera accidental.

  • Helicoptero BW -21 de julio.jpg
    Colprensa
    COLOMBIA

    Desapareció un helicóptero militar que volaba entre San José del Guaviare y Mitú

    El Black Hawk EJC2176 dejó de reportarse sobre las dos de la madrugada del martes. Autoridades, por ahora, descartan un accidente.

  • Thumbnail
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    En medio de la selva, esta población teme desaparecer por el COVID-19 y ruega atención

    Habitantes de Carurú, en Vaupés, sienten que su aislamiento viene por cuenta del olvido. No tienen elementos de protección y a veces ni para comer.

  • silvestre-dangond-mitu-navidad_0.jpg
    ENTRETENIMIENTO

    Silvestre Dangond se convirtió en el Papá Noel de 5 mil niños en Mitú

    Junto a la fundación Vuelos de Alegría, el cantante vallenato llegó hasta el Vaupés para regalarle a los pequeños un día cargado de música, abrazos y fotos.

  • acidente-aereo.jpg
    COLOMBIA

    Avioneta cayó durante accidente en Vaupés y comunidad indígena rescató al piloto

    La aeronave, en la que no viajaban otros pasajeros, quedó incrustada en medio de los árboles.

  • toma_mitu_sobrevivientes.jpg
    COLOMBIA

    “Fue la crónica de una muerte anunciada”: sobrevivientes de toma a Mitú recuerdan el horror

    Algunos dicen haber perdonado a las FARC, pero piden verdad y reparación. Sienten tristeza, pero también orgullo por haber defendido con el alma la población.

  • toma_mitu_nov1.jpg
    COLOMBIA

    A 20 años de la sangrienta toma de Mitú, sobrevivientes siguen esperando la verdad

    El primero de noviembre de 1998, las FARC se tomaron la población: 40 uniformados murieron y otros 60 fueron secuestrados. Tras las huellas del horror.

CARGAR MÁS