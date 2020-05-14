Noticias Caracol Mitú
Mitú
-
Accidente aéreo en Colombia: cayó avioneta ambulancia en Vaupés; todos los tripulantes murieron
La aeronave pertenecía a la empresa SAE Ambulancias. Esto es lo que se sabe al respecto.
-
Aberrante caso: sujeto es señalado de abusar de su hija de 13 años y dejarla embarazada
Se conoció que el hombre no le permitía a la menor salir de la casa ni para estudiar.
-
Mujer se robó a un bebé y trató de engañar a su pareja diciéndole que había dado a luz
El pequeño, de 12 días de nacido, fue arrebatado de las manos de su progenitora. Esta es la historia.
-
Así fue el traslado aéreo a Bogotá de un bebé de 22 meses que recibió un disparo
La Fuerza Aérea Colombiana lo transportó desde Mitú. Según los uniformados, el proyectil impactó su cuerpo de manera accidental.
-
Desapareció un helicóptero militar que volaba entre San José del Guaviare y Mitú
El Black Hawk EJC2176 dejó de reportarse sobre las dos de la madrugada del martes. Autoridades, por ahora, descartan un accidente.
-
En medio de la selva, esta población teme desaparecer por el COVID-19 y ruega atención
Habitantes de Carurú, en Vaupés, sienten que su aislamiento viene por cuenta del olvido. No tienen elementos de protección y a veces ni para comer.
-
Silvestre Dangond se convirtió en el Papá Noel de 5 mil niños en Mitú
Junto a la fundación Vuelos de Alegría, el cantante vallenato llegó hasta el Vaupés para regalarle a los pequeños un día cargado de música, abrazos y fotos.
-
Avioneta cayó durante accidente en Vaupés y comunidad indígena rescató al piloto
La aeronave, en la que no viajaban otros pasajeros, quedó incrustada en medio de los árboles.
-
“Fue la crónica de una muerte anunciada”: sobrevivientes de toma a Mitú recuerdan el horror
Algunos dicen haber perdonado a las FARC, pero piden verdad y reparación. Sienten tristeza, pero también orgullo por haber defendido con el alma la población.
-
A 20 años de la sangrienta toma de Mitú, sobrevivientes siguen esperando la verdad
El primero de noviembre de 1998, las FARC se tomaron la población: 40 uniformados murieron y otros 60 fueron secuestrados. Tras las huellas del horror.