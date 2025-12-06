En vivo
Nuevos detalles de secuestro de Miguel Ayala: el testigo por el que la familia se enteró del rapto

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron secuestrados el 18 de noviembre en la vía Panamericana, cerca del municipio de Cajibío, Cauca. Sebastián Ayala, hermano del reconocido cantante, reveló cómo vivió la familia los días de cautiverio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de dic, 2025
