En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / "Cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba": revelador relato de Carlos Lehder sobre Escobar

"Cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba": revelador relato de Carlos Lehder sobre Escobar

A 32 años de la muerte de Pablo, Carlos Lehder describe a un Escobar de "múltiples personalidades", un líder impredecible. ¿Cómo era realmente?

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad