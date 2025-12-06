Emergencia en Golfo de Urabá: naufragio de embarcación con más de 50 personas dejó una niña muerta

Una emergencia marítima se registró este sábado 6 de diciembre en el Golfo de Urabá y dejó un saldo de dos fallecidas y decenas de sobrevivientes. De acuerdo con el reporte oficial, se trató del naufragio de una embarcación que cubría la ruta entre Acandí, en el departamento de Chocó, y Turbo, en Antioquia. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando la lancha, con más de 50 ocupantes, sufrió un incidente en zona de tránsito frecuente entre ambas poblaciones costeras.

Los hechos fueron confirmados por la Alcaldía de Acandí a través de varios comunicados oficiales, en donde se indicó que la tragedia dejó como saldo la muerte de una mujer adulta y una niña de cuatro años. Según el primer informe divulgado por la administración municipal, la embarcación viajaba hacia Turbo cuando ocurrió el naufragio. En la declaración inicial se señaló que “gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y a las labores de búsqueda y rescate de las autoridades, se logró evacuar con vida a 49 personas, quienes fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo”. Se destacó que las labores de socorro permitieron que la mayoría de ocupantes fueran rescatados en medio de condiciones difíciles.

Videos grabados durante los momentos posteriores al siniestro enseñan la magnitud de los hechos. Las imágenes mostraron a varias personas en el agua, algunas sujetándose a elementos flotantes mientras pedían asistencia. En otros videos se observa la participación de civiles en embarcaciones pequeñas subiendo a los afectados a las mismas. En una de las grabaciones un náufrago aseguró que solicitaron apoyo a una embarcación de la Armada Nacional. Hay que destacar que, hasta el momento, la institución no ha presentado un informe detallado sobre las posibles causas del incidente. La información oficial se ha concentrado en la atención de las víctimas, el acompañamiento institucional y la coordinación de las labores de rescate.



¿Quiénes son las víctimas del naufragio en el Golfo de Urabá? Detalles

Por su parte, la Alcaldía confirmó la identidad de las dos víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados por otra embarcación que transitaba por el área. Sobre el hallazgo, la administración municipal declaró: “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Cenaida Palacios, adulta, y Hillary Támara, de 4 años, cuyos cuerpos fueron hallados por otra embarcación y posteriormente inspeccionados por la Policía en el muelle Pisisi”. Ambas víctimas fueron trasladadas a tierra, donde se realizaron los procedimientos de inspección y verificación correspondientes.



A lo largo del día, la Alcaldía de Acandí emitió mensajes adicionales dirigidos a la comunidad. En uno de los textos difundidos a la opinión pública, las autoridades locales relataron que “hoy Acandí amaneció con un nudo en el alma”. El mensaje aludió de manera directa a la pérdida de las dos víctimas y al impacto que su muerte generó en el municipio: “El naufragio ocurrido nos arrebató a Cenaida Palacios y a la pequeña Hillary Támara, dejando un vacío que cala hondo”.



En el caso de Cenaida Palacios, la Alcaldía se refirió a su rol dentro de la comunidad educativa y a su participación reciente en actividades locales. En el comunicado se señaló que “Cenaida fue corazón y motor en los grados realizados ayer en la Institución Educativa Diego Luis Córdoba, apoyó incondicionalmente cada detalle, cada actividad, cada paso. Se fue siendo una servidora entregada a su comunidad, una mujer que sostenía, acompañaba y hacía que las cosas sucedieran”. De igual forma, la administración expresó un mensaje dirigido a la familia de la víctima adulta: "Lamentamos profundamente la pérdida de Cenaida, en medio del trágico naufragio. Madre amorosa, mujer trabajadora y ejemplo de esfuerzo, cuyo corazón siempre estuvo entregado a su familia. Hoy la comunidad llora su partida". El mismo mensaje indicó que “su ausencia deja un gran vacío, pero su recuerdo seguirá vivo en quienes la conocieron y la quisieron”.

Respecto a la menor que falleció en el siniestro, las autoridades aseguraron: “Con profundo dolor recibimos la noticia del naufragio que arrebató la vida de una niña de apenas 4 años, cuyo brillo y ternura hoy se apagan, dejando un vacío inmenso y un dolor que conmueve a toda nuestra comunidad”. El mensaje concluyó afirmando que “hoy se enluta Acandí, nos unimos al duelo de su familia y seres queridos, acompañándolos con el corazón y elevando nuestras oraciones para que encuentren consuelo en medio de esta tragedia”.

Finalmente, la Alcaldía de Acandí recalcó que “como administración municipal, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de Cenaida Palacios y de la pequeña Hillary. Acompañamos su dolor y nos solidarizamos con toda la comunidad estudiantil, padres de familia y familias afectadas por este lamentable suceso”. Por lo pronto, los organismos de emergencia continúan recopilando datos para establecer con precisión las causas del accidente marítimo.

LAURA NATHALIA QUINTERO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

