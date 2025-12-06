En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emergencia en Golfo de Urabá: naufragio de embarcación con más de 50 personas dejó una niña muerta

Emergencia en Golfo de Urabá: naufragio de embarcación con más de 50 personas dejó una niña muerta

La Alcaldía de Acandí confirmó que dos personas murieron en el naufragio ocurrido en la ruta Acandí–Turbo. Se trató de una mujer identificada como Cenaida Palacios y una menor de 4 años. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Emergencia en Golfo de Urabá: naufragio de embarcación con más de 50 personas dejó una niña y mujer muerta
Emergencia en Golfo de Urabá: naufragio de embarcación con más de 50 personas dejó una niña y mujer muerta
redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad