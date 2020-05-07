En vivo
Muncipio de Duitama

    SÉPTIMO DÍA

    La pesadilla que vive hombre de 71 años que quedó en la calle por mal uso de ley de hace un siglo

    Don Rogelio invirtió sus ahorros en una anticresis, figura del siglo XIX. Hoy, enfrenta un desalojo tras descubrir que la vivienda donde vivía fue hipotecada a sus espaldas. Ocurre en Duitama, Boyacá.

  • Yeison Barrera, carabinero de la Policía dedicado al rescate de perros y gatos en Boyacá
    COLOMBIA

    Yeison Barrera, el policía que dedica su vida al rescate de perros y gatos en Boyacá

    El carabinero les busca hogar a estos animalitos, esperando que encuentren una familia que los cuide y proteja. Esta es la historia de Yeison Barrera, quien define esta buena labor como "su razón de servir".

  • Germán Vargas Lleras: "Me parece formidable una constituyente"
    POLÍTICA

    Germán Vargas Lleras se accidentó mientras iba en bicicleta por las vías de Boyacá

    El ex vicepresidente de Colombia fue trasladado a una clínica de Bogotá. Sufrió una fractura en la cadera.

    COLOMBIA

    Policía da su versión sobre presunto exceso de fuerza contra adulto mayor en Duitama

    Según las autoridades, el cierre de un local donde consumían licor desató la ira de los presentes. La comunidad denuncia que los uniformados usaron pistolas taser.

