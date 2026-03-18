Perros se peleaban a muerte en centro clandestino de La Calera: así desmantelaron el lugar

Las autoridades dejaron al descubierto uno de los rostros más crueles del maltrato animal: peleas clandestinas de perros hasta la muerte. Un hallazgo que se dio en un sector muy cercano a Bogotá, en el municipio de La Calera, Cundinamarca. El operativo, sin precedentes en Colombia, fue realizado por la Policía de Carabineros dejó 13 personas detenidas, entre ellas un veterinario que, al parecer, realizaba curaciones a los animales heridos en esas infames peleas.

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En la finca donde se produjo el hallazgo, se realizaban combates que formaban parte de un circuito internacional de apuestas ilegales. Las peleas las realizaban en una especie de corrales de madera donde, aseguran los agentes se encontraron rastros de los violentos combates anteriores. Al perro que ganaba, es decir, el que mataba a su contrincante en el ring, le ponían un collar.



¿Cómo encontraron centro clandestino de peleas de perros?

La investigación permitió infiltrar aplicaciones digitales y grupos cerrados de apostadores. El seguimiento comenzó tras la llegada al aeropuerto El Dorado de un perro pitbull desde Ecuador, reconocido como un "ganador" en peleas internacionales. Los organizadores alquilaron una finca bajo engaños a un adulto mayor por un millón de pesos para montar un cuadrilátero improvisado con paredes de madera, donde aún se podían observar rastros de sangre seca de combates anteriores

Según las autoridades, para asistir a estos eventos se debía realizar un "pago previo que oscilaba entre los 200 a 300 mil pesos". El operativo culminó con la captura en flagrancia de 13 personas, entre ellas cuatro colombianos y nueve extranjeros (cinco dominicanos, tres venezolanos y un ecuatoriano).



Un oficial de la Policía destacó que se logró "desarticular una estructura criminal transnacional dedicada a organizar peleas clandestinas de perros para apuestas ilegales". Entre los detenidos se encuentra un veterinario, cuya labor era atender exclusivamente a los caninos heridos para que pudieran seguir peleando. En el lugar se encontraron medicamentos de alto impacto utilizados para dopar a los animales tras los enfrentamientos.



El balance del operativo fue calificado como "desgarrador" por los investigadores: 12 caninos fueron rescatados en malas condiciones físicas, desnutridos y con cicatrices, mientras otros dos perros fueron hallados sin vida, producto de los enfrentamientos violentos. Se identificó el uso de perros criollos pequeños y cachorros como "carnadas" para el entrenamiento de los ejemplares más corpulentos.

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El fiscal del caso reveló que a los dueños de los perros ganadores se les entregaban cinturones como trofeos y collares especiales. Los capturados, que ya aceptaron cargos por maltrato y muerte animal, podrían enfrentarse a penas de 3 a 8 años de prisión.



"Golpe histórico": senadora sobre hallazgo de peleas de perros

La senadora Andrea Padilla, quien ha denunciado históricamente estos casos, calificó el operativo como un "golpe histórico a una red criminal de esta magnitud". En entrevista con Noticias Caracol, Padilla señaló: "Es un hecho absolutamente dramático que nos permite poner el ojo sobre una actividad terriblemente cruel e ilegal en Colombia desde el año 89".

Asimismo, advirtió sobre la naturaleza global de estas redes: "Son redes criminales que operan a nivel internacional... (hay que) trabajar de manera articulada ya no solamente contra el tráfico ilegal de fauna silvestre sino ahora además contra las peleas clandestinas de perros". Finalmente, la senadora hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar, resaltando que este caso marca un precedente en la confianza institucional y la aplicación de la Ley Ángel contra el maltrato animal en el país.

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*Con reportería de César Chaparro y Tatiana Sanabria, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co