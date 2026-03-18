DNI hace alerta para elecciones tras vulneración de seguridad a la DIAN: "Insumo para alterar datos"

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) aseguró que la reciente vulneración de seguridad reportada en una plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) evidencia "una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible" y que "busca ser utilizado como insumo para alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La entidad, cuya misión es "contribuir a la protección, garantía y respeto de los derechos humanos de los colombianos y residentes en Colombia, produciendo inteligencia estratégica y contrainteligencia", es dependencia de la Presidencia de la República. El incidente de la DIAN, al que se refiere el DNI, tiene que ver con una vulneración cibernética en la plataforma de agendamiento de citas. "Sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible", se lee en el comunicado del DNI publicado este 18 de marzo.



"El análisis de inteligencia técnica indica que estas acciones apuntan a la construcción de un 'lago de datos' donde reposa información detallada de nombres, apellidos y cédulas de la ciudadanía colombiana. Se ha identificado que este repositorio busca ser utilizado como insumo para alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación", aseguró la entidad.



¿Qué se sabe de ataque cibernético a plataforma de la DIAN?

En su momento, la DIAN indicó que tras "un proceso de verificación técnica y análisis especializado, se confirmó la ocurrencia de un ataque informático externo que involucró acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de agendamiento de citas desarrollado por CIEL Ingeniería, proveedor tecnológico externo de la entidad".



La entidad aseguró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se vio comprometida ni vulnerada. "Las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas y no han sido objeto de ataque. Los servicios misionales y la atención a la ciudadanía continúan prestándose de manera continua y sin afectaciones. A la fecha, no se ha afectado la operación esencial de la entidad", añadieron.

Publicidad

La DNI recomienda la categorización de "Infraestructura Crítica Cibernética" para todo el hardware, software y firmware que intervenga en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales que se celebran el 31 de mayo. "Esta medida es indispensable para permitir que diversas entidades intervengan en la revisión integral de la seguridad perimetral, las bases de datos y los metadatos de los archivos de audio y registros numéricos que participen directa o indirectamente en la jornada electoral", concluyó la entidad.