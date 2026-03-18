Videos de graves emergencias en Cundinamarca por lluvias: inundaciones afectan barrios y carreteras

Durante las últimas horas, distintos municipios de Cundinamarca han reportado un aumento significativo de emergencias relacionadas con las lluvias, que han generado desbordamientos de ríos, movimientos en masa y afectaciones a la infraestructura vial. Según los reportes, se han registrado más de 14 incidentes críticos, con impactos que comprometen tanto las vías principales como las veredas y sectores residenciales de la región.

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De acuerdo con reportes del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en lo que va del mes se han presentado 44 emergencias relacionadas con precipitaciones, dentro de un total de 115 incidentes registrados durante el primer trimestre del año.

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Entre los municipios más afectados se encuentran Pacho, San Francisco y Facatativá, donde se han registrado desbordamientos de ríos, movimientos en masa y encharcamientos que han generado riesgos para la población y daños en la infraestructura.



Tenemos graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más… pic.twitter.com/hjOTcI1REt — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 18, 2026

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Las graves emergencias en Cundinamarca por lluvias

En el municipio de Pacho, el río Negro se desbordó, provocando la pérdida de banca en la vía departamental y afectaciones en las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar, en los sectores Mata de Guadua y Cucharal. Además, se presentó un movimiento en masa que obligó a evacuar de manera preventiva una vivienda cercana, sin que hasta el momento se reporten heridos. Las autoridades locales se encuentran evaluando la estabilidad del terreno y trabajando en el despeje de la vía para restablecer la circulación.

Por su parte, en San Francisco, aunque no se reportan daños directos a viviendas, se han presentado varias remociones en masa que afectan la vía nacional que conecta Bogotá con Villeta, específicamente en el kilómetro 41+350. En la zona, personal de la concesión vial opera con maquinaria, incluyendo volquetas y minicargadores, para retirar escombros y habilitar el paso de vehículos, mientras se mantiene la vigilancia sobre posibles deslizamientos adicionales.

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En Facatativá, las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Botello han generado afectaciones en sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica. Adicionalmente, se ha registrado encharcamiento y colapso de la red de alcantarillado en el barrio La Paz, situación que está siendo atendida por los cuerpos de bomberos locales y con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD). Las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse informada y evitar zonas inundables.

#ATENCIÓN | Emergencia en Facatativá por lluvias que se registran desde hace varias horas. Dos quebradas se desbordaron y afectan a decenas de personas.



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El incremento de las precipitaciones en la región ha tenido un impacto considerable: solo en marzo se han registrado 44 emergencias, dentro de un total de 115 reportes durante el primer trimestre del año. Frente a esta situación, desde el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca informaron que actualmente se encuentran trabajando 97 personas distribuidas en 33 frentes de obra, utilizando maquinaria amarilla para atender los puntos críticos, limpiar deslizamientos y restablecer la movilidad en las rutas afectadas.

Las autoridades insisten en que la coordinación entre organismos locales y departamentales es clave para mitigar riesgos y garantizar la seguridad de la población, especialmente en zonas donde los movimientos de tierra y desbordamientos pueden generar emergencias súbitas. Se recomienda a los conductores y residentes extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y viales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co