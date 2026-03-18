¿Por qué fue suspendida la búsqueda de David Acosta tras su desaparición en Bogotá? Esto se sabe

La desaparición de David Felipe Acosta Botina, reportado como desaparecido el pasado 1 de marzo de 2026 en Bogotá, dio un giro inesperado en las últimas horas luego de que las autoridades confirmaran la suspensión de su búsqueda. El caso, que inicialmente generó preocupación e incertidumbre entre sus familiares, ahora toma un rumbo distinto tras conocerse nueva información clave dentro de la investigación.



De acuerdo con los reportes conocidos por Noticias Caracol, Acosta fue visto por última vez saliendo de un casino al norte de la capital del país. Videos revelados muestran al hombre dentro del establecimiento de apuestas y posteriormente una cámara de seguridad lo registró cuando abandonaba el lugar. Desde ese momento, se perdió todo contacto con él, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.

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La preocupación creció con el paso de las horas, especialmente ante la falta de información sobre su paradero. Su familia, en medio de la angustia, compartió detalles sobre cómo iba vestido ese día con el fin de facilitar su ubicación. “Él llevaba dos manillas, una en plata y una en oro blanco, llevaba una cadena y le había colocado una esmeraldita… llevaba un reloj, estaba con unos tenis blancos,llevaba una sudadera, un pantalón de sudadera Nike y una camiseta negra”, relataron, describiendo minuciosamente los elementos que portaba al momento de su desaparición.



¿Por qué fue suspendida la búsqueda de David Acosta?

Sin embargo, cuando empezaba a aumentar la incertidumbre por su desaparición, las autoridades confirmaron un cambio sustancial en el rumbo de la investigación. Según la información oficial, se logró establecer que no se trató de un secuestro ni de un caso de “paseo millonario”, dos de las hipótesis que suelen considerarse en este tipo de situaciones en la ciudad.

“Dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario. Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente”, indicó Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades al entregar detalles del caso.



Asimismo, se confirmó que Acosta se encuentra fuera de la capital. Fue él mismo quien se comunicó directamente con su familia para darles tranquilidad sobre su estado y manifestó que se encuentra en algún lugar del país.



Este contacto resultó determinante para que las autoridades tomaran la decisión de suspender, por ahora, las labores de búsqueda. El hecho de que no existieran indicios de un delito y que el propio ciudadano confirmara su situación llevó a replantear el enfoque del caso.

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Otro elemento clave que respaldó esta decisión fue la ausencia de llamadas extorsivas durante los días en que se desconocía su paradero. “Enfatizamos que la familia nunca recibió llamadas extorsivas y siempre tuvo además el acompañamiento del Gaula”, precisaron las autoridades, destacando el seguimiento que se brindó desde el inicio de la denuncia.

Con este nuevo panorama, el caso de David Felipe Acosta deja de ser tratado como una desaparición forzada o un posible hecho delictivo, aunque las circunstancias que rodearon su salida de la ciudad siguen generando interrogantes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co