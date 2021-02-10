Municipio de Arauquita

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Arauquita: últimas noticias y artículos del municipio de Arauca
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Ataque en Arauca deja a dos militares muertos y ocho más heridos: esto se sabe
Se desconoce qué grupo criminal fue el que llevó a cabo esta arremetida terrorista en contra de militares del Ejército Nacional.
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Desgarrador relato de una víctima de secuestro del ELN: “Si me quitan todo, es para matarme”
Un trabajador de la salud fue raptado por el ELN mientras iba a atender a una brigada en una vereda de Arauca. Tras ser liberado, el joven padre contó los detalles del secuestro.
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Fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca dejan varios muertos
Estos combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se habrían presentado por el control territorial, tráfico de armas y rutas del narcotráfico.
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ELN entrega pruebas de supervivencia de dos suboficiales del Ejército secuestrados en Arauquita
Los uniformados le pidieron al Gobierno que cesen los operativos que están realizando en la zona donde se encuentran retenidos, pues temen por su vida.
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Esto fue lo que encontraron dentro de camioneta de los 4 hombres masacrados en Arauquita
Eran disidentes de las FARC y se dirigirían a atentar contra una persona, pero guerrilleros del ELN los alcanzaron y mataron, según autoridades.
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Masacre en Arauquita: video muestra lo que estaban haciendo los 4 hombres antes de ser asesinados
En la grabación cantaban mientras exhibían armas y una granada. Al parecer, eran disidentes de las FARC.
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Cuatro personas fallecieron tras ataque sicarial en Arauquita
Los hombres se movilizaban en una camioneta, de placas venezolanas, por el centro del municipio cuando sujetos armados los interceptaron y abrieron fuego.
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Arauquita, en la frontera del olvido
En medio de los violentos choques entre disidencias de las FARC y el ELN en Arauca, existen líderes que luchan porque los niños no caigan en la trampa de la guerra. Piden desarmar el lenguaje y no regalarles juguetes bélicos.
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Gobierno insiste en que ELN salió a posar para las fotos de sus supuestos patrullajes en Arauca
Para Indepaz, las imágenes tomadas durante la visita del presidente Iván Duque son un mensaje retador para decir “de este territorio no nos sacan”.
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Investigan presuntos patrullajes del ELN en Arauquita: se habrían dado durante visita del presidente
Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.