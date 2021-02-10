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Noticias Caracol  / Municipio de Arauquita

Municipio de Arauquita

Arauquita: últimas noticias y artículos del municipio de Arauca

  • Ataque en Arauca deja a un militar muerto y dos más heridos: esto se sabe
    Los heridos fueron enviados al hospital San Lorenzo -
    Archivo
    COLOMBIA

    Ataque en Arauca deja a dos militares muertos y ocho más heridos: esto se sabe

    Se desconoce qué grupo criminal fue el que llevó a cabo esta arremetida terrorista en contra de militares del Ejército Nacional.

  • Desgarrador relato de un trabajador de la salud que fue secuestrado por ELN
    COLOMBIA

    Desgarrador relato de una víctima de secuestro del ELN: “Si me quitan todo, es para matarme”

    Un trabajador de la salud fue raptado por el ELN mientras iba a atender a una brigada en una vereda de Arauca. Tras ser liberado, el joven padre contó los detalles del secuestro.

  • Duros combates entre el ELN y las disidencias de las FARC dejan varios muertos en Arauca
    COLOMBIA

    Fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca dejan varios muertos

    Estos combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se habrían presentado por el control territorial, tráfico de armas y rutas del narcotráfico.

  • ELN entrega pruebas de supervivencia de dos suboficiales del Ejército secuestrados en Arauquita
    COLOMBIA

    ELN entrega pruebas de supervivencia de dos suboficiales del Ejército secuestrados en Arauquita

    Los uniformados le pidieron al Gobierno que cesen los operativos que están realizando en la zona donde se encuentran retenidos, pues temen por su vida.

  • Esto fue lo que encontraron dentro de camioneta de los 4 hombres masacrados en Arauquita
    COLOMBIA

    Esto fue lo que encontraron dentro de camioneta de los 4 hombres masacrados en Arauquita

    Eran disidentes de las FARC y se dirigirían a atentar contra una persona, pero guerrilleros del ELN los alcanzaron y mataron, según autoridades.

  • Hombres asesinados en Arauquita exhibían armas y cantaban en su carro antes de ser masacrados
    COLOMBIA

    Masacre en Arauquita: video muestra lo que estaban haciendo los 4 hombres antes de ser asesinados

    En la grabación cantaban mientras exhibían armas y una granada. Al parecer, eran disidentes de las FARC.

  • Cuatro personas fallecieron tras ataque sicarial en Arauquita
    COLOMBIA

    Cuatro personas fallecieron tras ataque sicarial en Arauquita

    Los hombres se movilizaban en una camioneta, de placas venezolanas, por el centro del municipio cuando sujetos armados los interceptaron y abrieron fuego.

  • Arauquita, en la frontera del olvido
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    Arauquita, en la frontera del olvido

    En medio de los violentos choques entre disidencias de las FARC y el ELN en Arauca, existen líderes que luchan porque los niños no caigan en la trampa de la guerra. Piden desarmar el lenguaje y no regalarles juguetes bélicos.

  • Gobierno sostiene que ELN salió a posar para las fotos de sus supuestos patrullajes en Arauca
    COLOMBIA

    Gobierno insiste en que ELN salió a posar para las fotos de sus supuestos patrullajes en Arauca

    Para Indepaz, las imágenes tomadas durante la visita del presidente Iván Duque son un mensaje retador para decir “de este territorio no nos sacan”.

  • Presuntos patrullajes del ELN en Arauquita generan alerta
    COLOMBIA

    Investigan presuntos patrullajes del ELN en Arauquita: se habrían dado durante visita del presidente

    Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.