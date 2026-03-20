Ataque en Arauca deja a un militar muerto y dos más heridos: esto se sabe

En la tarde de este viernes, el Ejército Nacional reportó un ataque en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el cual ha dejado, hasta el momento, a un militar muerto y dos personas más heridas.



De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, el ataque habría sido a un vehículo militar que iba transitando por la zona del ataque.

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Los heridos fueron trasladados al hospital San Lorenzo, donde recibirán atención médica.

Hasta el momento, se desconoce qué grupo criminal fue el que llevó a cabo este ataque en contra de militares del Ejército Nacional.



#LoÚltimo | En el municipio de Arauquita (Arauca) se registró un reciente ataque que dejó, al menos, a un militar fallecido y otras dos personas heridas. Esto se sabe.



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Más ataques contra el Ejército Nacional

Los hechos de este viernes se suman a los ocurridos en los últimos días en contra del Ejército Nacional. Uno de los ataques ocurrió en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde tres militares murieron y seis más resultaron heridos luego de una emboscada perpetrada, al parecer, por las disidencias de las Farc, el 6 de marzo.

El ataque ocurrió en la vereda Nápoles, cuando las tropas de las Fuerzas Armadas adelantaban la instalación de los puestos de votación para las elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas del pasado domingo 8 de marzo. La arremetida ocurrió sobre las 7:00 de la mañana. En medio del desarrollo de los preparativos para lo que fueron las elecciones del 8 de marzo, los uniformados tuvieron contacto con los ilegales y comenzaron las confrontaciones.

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El Ejército explicó en un comunicado que “tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez (de las disidencias de las Farc), en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, Caquetá. A esta hora, nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”.

Las identidades de los militares que murieron en esta emboscada fueron los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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