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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / “Las pensiones están seguras": Consejo de Estado responde al Gobierno sobre dineros de Colpensiones

“Las pensiones están seguras": Consejo de Estado responde al Gobierno sobre dineros de Colpensiones

El máximo juez de la administración pública señaló que no es cierto que el pago de las pensiones vaya a verse afectado por la decisión adoptada por el alto tribunal, como afirma el Gobierno Petro.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de may, 2026
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El Consejo de Estado le respondió al gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las declaraciones de que las pensiones de cerca de 25,000 pensionados estarían en riesgo, esto debido a que el alto tribunal suspendió la totalidad del Decreto 415 de 2026, por el cual el Gobierno ordenaba el traslado del dinero ahorrado por afiliados a fondos privados que pasaron al fondo pensional del Estado, Colpensiones, bajo el amparo de una norma expedida en 2024. El Consejo aclaró que los recursos de las pensiones están seguros.

A través de sus redes sociales, el Consejo de Estado señaló: “Las pensiones de los colombianos están seguras El Consejo de Estado aclara el alcance real de la decisión sobre el Decreto 415 de 2026 y explica qué fue lo que realmente se suspendió”.

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El máximo juez de la administración pública explicó que las afirmaciones del gobierno en torno a que el pago de las pensiones se vería impactado por la decisión del alto tribunal no corresponde a la realidad.

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El Consejo de Estado argumentó que su decisión se dio porque el gobierno se excedió en sus funciones y, para tranquilidad de los pensionados, explicó que el dinero existe, está disponible y sigue generando rendimientos.

"Es una pronunciación descarada": Mintrabajo

Frente a la publicación del Consejo de Estado, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, arremetió contra la decisión y los fondos privados: “Es un pronunciamiento absolutamente descarado e igualmente inaceptable. Ellos saben que la plata, los 5 billones de pesos, están en los fondos privados, y que esos 5 billones de pesos garantizan la sostenibilidad de las mesadas pensionales de 25,000 trabajadores”.

En medio de la polémica, también hubo duros pronunciamientos del Consejo de Estado y de las Altas Cortes ante las críticas del presidente Gustavo Petro al fallo del Alto Tribunal. “Lo que no está bien es que se trate de agredir a una corte o de tratarla irrespetuosamente por no compartir las decisiones que toman”, dijo Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional, mencionó que “cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria, sin que haya ni siquiera una prueba, como incluso pudo suceder en los ataques que ocurrieron contra la decisión del Consejo de Estado, pues eso va generando que se vaya minando la confianza en las instituciones”.

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En febrero de 2026 se trasladaron casi 120,000 personas, de las cuales ya se pensionaron en Colpensiones, cerca de 20,000. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, señaló que el gobierno garantizará el pago de esas mesadas pensionales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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