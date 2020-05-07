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Municipio de Coyaima

Así fue el rescate de una yegua y su pequeño potro quemados durante incendios forestales en Tolima
COLOMBIA

Así fue el rescate de una yegua y su pequeño potro, quemados durante incendios forestales en Tolima

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