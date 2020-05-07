En vivo
Municipio de Medio Baudó

Municipio de Medio Baudó

  • Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes
    Edilsa Licona Mercado (izq.) y Luz Eneida Hinestroza fueron asesinadas el 13 de octubre.
    Redes Sociales
    COLOMBIA

    Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes

    El lunes 13 de octubre dos lideresas sociales fueron asesinadas en lugares públicos en dos municipios distintos, al parecer, cada una por su pareja sentimental. Indepaz alertó a las autoridades por los asesinatos 156 y 157 de lideres sociales en 2025.

  • Lluvias en el Medio Baudó dejan 3.700 familias damnificadas: las calles se volvieron ríos
    COLOMBIA

    Lluvias en el Medio Baudó dejan 3.700 familias damnificadas: sus casas están bajo el agua

    Algunos ‘navegan’ las calles con canoas y otros llevan días atrapados en el segundo piso de lo que queda de sus viviendas. “Hemos estado comiendo galletas”, dicen.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Calamidad pública y alerta roja por deslizamientos en Medio Baudó, Chocó

    En la comunidad indígena de Puerto Nuncidó no hay terreno seco desde hace ocho días y las canoas son el único medio de transporte de sus habitantes.

  • choco niños.jpg
    COLOMBIA

    Estudiantes chocoanos que trepaban una trocha recibirán computadores que la misma minTIC les envió

    Tenían un equipo para enviar sus tareas en lo alto de una montaña, único sitio donde había señal. Alcalde del Medio Baudó prometió darles internet.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Oyeron el clamor de jóvenes que trepan una montaña para hacer sus tareas en un computador

    Profesores y alumnos buscan señal entre la maleza del Medio Baudó. Autoridades de Chocó se comprometieron a enviarles equipos. ¿Podrán darles internet?

