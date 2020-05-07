Noticias Caracol Municipio de Medio Baudó
Municipio de Medio Baudó
-
Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes
El lunes 13 de octubre dos lideresas sociales fueron asesinadas en lugares públicos en dos municipios distintos, al parecer, cada una por su pareja sentimental. Indepaz alertó a las autoridades por los asesinatos 156 y 157 de lideres sociales en 2025.
-
Lluvias en el Medio Baudó dejan 3.700 familias damnificadas: sus casas están bajo el agua
Algunos ‘navegan’ las calles con canoas y otros llevan días atrapados en el segundo piso de lo que queda de sus viviendas. “Hemos estado comiendo galletas”, dicen.
-
Calamidad pública y alerta roja por deslizamientos en Medio Baudó, Chocó
En la comunidad indígena de Puerto Nuncidó no hay terreno seco desde hace ocho días y las canoas son el único medio de transporte de sus habitantes.
-
Estudiantes chocoanos que trepaban una trocha recibirán computadores que la misma minTIC les envió
Tenían un equipo para enviar sus tareas en lo alto de una montaña, único sitio donde había señal. Alcalde del Medio Baudó prometió darles internet.
-
Oyeron el clamor de jóvenes que trepan una montaña para hacer sus tareas en un computador
Profesores y alumnos buscan señal entre la maleza del Medio Baudó. Autoridades de Chocó se comprometieron a enviarles equipos. ¿Podrán darles internet?