ESTILO DE VIDA

Superluna de castor, la Luna llena más grande del año: fecha y hora exacta para ver en Colombia

No será necesario utilizar telescopios ni binoculares para apreciar esta superluna, debido a que su magnitud será evidente a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de oct, 2025
Superluna de castor 2025: fecha, hora y cómo verla desde Colombia
Superluna de castor 2025: fecha, hora y cómo verla desde Colombia -
Getty Images

