Defensoría confirma liberación de los dos militares que habían sido secuestrados nuevamente en Meta

La Defensoría del Pueblo confirmó que los dos soldados que habían sido secuestrados nuevamente en el departamento del Meta fueron liberados durante la noche de este martes. El anuncio lo hizo la defensora Iris Marín en su cuenta de X. "Los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí fueron entregados a una delegación de la Defensoría de nuestra regional en Caquetá", escribió Marín, quien agregó que los uniformados "se encuentran en buen estado y en camino para encontrarse con sus seres queridos". Noticias Caracol conoció que los dos soldados, tras ser liberados, fueron trasladados a San Vicente del Caguán.

El secuestro se registró en horas de la tarde, más temprano, en el municipio de La Macarena, en el Meta. Ambos fueron secuestrados luego de que en un operativo conjunto con el CTI de la Fiscalía en el que ingresaron a una vivienda donde encontraron droga, armamento, munición y dinero en efectivo. Por los hechos detuvieron a una mujer, que fue extraída en un helicóptero. Es en ese momento cientos de personas llegaron a la zona, al parecer por orden de las disidencias de las extintas FARC, y retuvieron inicialmente a un teniente y dos soldados. Tanto el oficial como uno de los uniformados fueron liberados inmediatamente.

Luego, los dos uniformados que aún se encontraban retenidos fueron liberados en un punto entre San Juan de Lozada, un corregimiento ubicado entre San Vicente del Caguán (en el departamento del Caquetá), La Macarena, y Getsemaní. Poco antes del mediodía, se informó que los miembros de la fuerza pública había sido entregados a un sacerdote, a 22 kilómetros de donde se produjo el secuestro. Sin embargo, momentos después los retuvieron nuevamente.



En ese momento, el Ejército expresó su rechazo por “el secuestro de nuestros soldados de la Fuerza de Tarea Omega”, quienes “cumplen con la misión constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad en el territorio. Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad. Ningún integrante de la Fuerza Pública debe ser usado como medio de presión por estructuras criminales o ante pretensiones ilógicas”.



NOTICIAS CARACOL