Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Defensoría confirma liberación de los dos militares que habían sido secuestrados nuevamente en Meta

Defensoría confirma liberación de los dos militares que habían sido secuestrados nuevamente en Meta

Los soldados fueron entregados a una delegación de la Defensoría en el departamento del Caquetá y fueron trasladados posteriormente San Vicente del Caguán.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Soldados liberados en el Caquetá.
Soldados liberados en el Caquetá.
X: @MarnIris

