El mensaje de despedida de amigo de Jaime Esteban Moreno, universitario asesinado en Bogotá

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación tiene identificado al segundo sujeto señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras una pelea en un bar de la localidad de Chapinero, en Bogotá. El señalado homicida, un vendedor ambulante que trabajaría en San Victorino, en el centro de la ciudad, quedó registrado en las cámaras de seguridad tumbando al piso y pateando al estudiante de la Universidad de los Andes que falleció por politraumatismo severo.

Un hombre vestido de negro que porta unas orejas de conejo es hoy uno de los más buscados por las autoridades en Bogotá. El sujeto fue registrado por la cámara de seguridad del bar donde el joven Jaime Esteban Moreno departía. En los videos se observa a Juan Carlos Suárez, quien no portaba camiseta y tenía su cabeza teñida de rojo. Hasta ahora es el único judicializado por el crimen. Las cámaras de seguridad permiten reconstruir minuto a minuto cómo se desarrollaron los hechos.

Minuto a minuto del crimen de Jaime Esteban Moreno

Las imágenes recolectadas del caso corresponden a los últimos minutos de vida de Jaime Esteban Moreno. A las 2:58 de la mañana, Moreno, que porta una chaqueta roja, sale del establecimiento en compañía de su mejor amigo. Caminan por la calle 64 hacia el oriente de la ciudad. Esta cámara está ubicada aproximadamente a 20 metros del bar.



Pocos minutos después se ve al hombre de las orejas negras, Juan Carlos Suárez y otros acompañantes toman la misma ruta, pero en sentido contrario. Siete segundos después, Moreno y su amigo se devuelven por la misma vía y cruzan hacia el Oxxo de la esquina en la avenida Caracas. Otra cámara los capta de frente, son las 3:03 de la mañana, caminan tranquilamente sin saber qué son sus últimos pasos.



Un reciclador que pasaba por el lugar y que más tarde pediría ayuda en el hospital de Chapinero aparece también en las imágenes y sería uno de los principales testigos del hecho. Detrás de él corre inicialmente Juan Carlos Suárez, disfrazado de diablo. Después se ve al hombre de negro con orejas de conejo y a una mujer corriendo. Segundos después se lanzan hacia la víctima. En otro video, esta vez captado de espaldas, se ve como los dos amigos voltean a mirar como si alguien les hubiera gritado.

Juan, el amigo de Jaime Esteban, intenta protegerse, pero recibe golpes de Juan Carlos Suárez, quien se le abalanza sin camisa. Moreno trata de levantarse, pero cuando va a retirarse con su amigo aparece corriendo el hombre con orejas de conejo. Le lanza una patada voladora y el joven universitario cae en el andén. Los dos sujetos lo golpean. Son segundos de terror en los que su amigo, desorientado, no sabe cómo ayudar.

Después los agresores se alejan caminando hacia el oriente de regreso a la avenida Caracas, mientras Jaime queda tendido en el suelo. Momentos más tarde, el reciclador testigo de todo toma rumbo al norte. Cámaras de otra calle lo captan corriendo supuestamente hacia el hospital de Chapinero para pedir auxilio. A las 3:45 de la mañana, 40 minutos después del ataque, una patrulla de la policía llega en contravía por la carrera 15. El amigo de Jaime Esteban les pide ayuda.

Los uniformados lo suben al vehículo y se dirigen al norte, hacia el hospital de Chapinero, donde el joven recibe los primeros auxilios. Horas después, Jaime Esteban Moreno muere en el hospital Simón Bolívar a donde había sido trasladado por la gravedad de sus heridas. El agresor sería Ricardo González, de 23 años. A esta hora es buscado por las autoridades. De otro lado, en las próximas horas Juan Carlos Suárez será llevado a audiencia, donde se imputará el delito de homicidio.

El homenaje a Jaime Esteban Moreno en la Universidad de los Andes

Los amigos, compañeros y profesores de Jaime Esteban Moreno no entienden cómo asesinaron a un joven tranquilo, amable y soñador. En medio de la plaza Lleras se reunieron amigos, docentes de diferentes facultades, la rectora de la institución educativa y otros estudiantes para despedirlo. "Le decían Jimmy. Era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable", dijo Camilo Inoue, uno de los amigos de la víctima, durante la ceremonia.

Dejaron rosas y junto a su fotografía se abrazaron por unos segundos para desearle un descanso en paz. La voz de Camilo Inoue fue la encargada de ese llamado de alerta que hoy golpea a estos jóvenes en medio de un contexto crudo que esperan tenga un final. "Rendirle un homenaje a Jimmy, no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse", dijo.

Los jóvenes que lo vieron recorrer estos pasillos durante siete semestres transformaron el mensaje de dolor y frustración en un llamado. "En momentos como este es normal sentir rabia, tristeza, confusión, pero más allá del dolor, debemos tratar de que este suceso sea también un recordatorio de lo importante que es cuidarnos los unos a los otros", agregó Inoue.

En la distancia los estudiantes enviaron un abrazo a la familia de Jaime Esteban Moreno que hoy confía en la justicia. "Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla, estamos a un lado confiando en que las autoridades ya se están haciendo lo que deben hacer", dijo en entrevista Luis Alfonso Jaramillo, tío de la víctima.

Sobre los hechos, el hombre aseguró que tienen las versiones que les han entregado los amigos de Jaime Esteban, que estuvieron ese día junto a él. "Van por la calle 64 hacia la carrera 15, seguramente ya para buscar transporte o pedir el transporte para irse para sus casas. No sabemos más. Este muchacho, también entendemos que es de la Universidad Los Andes, el que está capturado. Es de otra carrera, de hecho, pues no es amigo de Jaime", concluyó Jaramillo.

