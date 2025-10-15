Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes

En el municipio de Medio Baudó, departamento del Chocó, fue asesinada la lideresa social Luz Eneida Hinestroza Mosquera. El crimen contra la mujer ocurrió durante la celebración de las fiestas patronales de la comunidad de Torreidó el pasado lunes 13 de octubre. De acuerdo con reportes de Indepaz y la Defensoría del Pueblo, el responsable del asesinato habría sido la pareja sentimental de la lideresa. La muerte de la mujer ocurrió por graves heridas con arma cortopunzante.

"Rechazamos el feminicidio ocurrido hoy, 13 de octubre de 2025, en el municipio del Medio Baudó, en el que fue víctima la lideresa Luz Eneida Hinestroza Mosquera (Alexandra), al parecer a manos de su pareja sentimental, quien se fugó del lugar de los hechos", se lee en un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

La entidad, encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, expresó solidaridad con los familiares de Hinestroza Mosquera. "Exigimos a las autoridades competentes resultados en la investigación y sanción de este crimen, así como acciones efectivas para prevenir todas las formas de violencia que ponen en riesgo a las mujeres del Chocó".



La oficina en Colombia de la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres también se expresó sobre el asesinato de la lideresa social. "Condenamos el feminicidio de la lideresa Luz Eneida Hinestroza Mosquera, ocurrido ayer 13 de octubre en el Medio Baudó, Chocó. El asesinato de Luz Eneida es un golpe irreparable al liderazgo comunitario y la construcción de paz. Exigimos justicia inmediata y la máxima protección para todas las lideresas en el territorio".

El mismo día del crimen contra Hinestroza Mosquera otra lideresa también fue asesinada en circunstancias similares. Según informó Indepaz, la lideresa Edilsa Licona Mercado se encontraba departiendo en un establecimiento de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, cuando fue atacada con arma cortopunzante, al parecer, por su excompañero sentimental. "Lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos (...) era una reconocida lideresa social y comunal, dignataria de la Junta de Acción Comunal (JAC) en la vereda Sicará Limón".



¿Quién era Luz Eneida Hinestroza Mosquera, lideresa social asesinada en Medio Baudó?

Luz Eneida Hinestroza Mosquera era una lideresa social y comunitaria. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) destacó su labor como representante legal de la Asociación de Mujeres del Medio Baudó (ASOMEPAZ), así como por su papel en el Consejo Comunitario Mayor del Río Baudó y sus Afluentes (ACABA), donde lideraba procesos organizativos y comunitarios en la región del Medio Baudó, Chocó.

La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz lamentó la muerte de Hinestroza Mosquera y aseguró que "su partida es una pérdida irreparable para el Chocó. Su entrega y dignidad serán siempre un referente de lucha y esperanza". La entidad agregó que la lideresa era defensora de los derechos de las mujeres, la equidad y la paz.

La Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana AT 013/25, incluye al municipio de Medio Baudó con un llamado a la acción urgente. "Señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

Desde el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras también escribieron un mensaje referente al asesinato de la lideresa social. "Lamentamos y rechazamos el homicidio de la lideresa Luz Eneida Hinestroza Mosquera, conocida como Alexandra. Su trabajo en defensa de los derechos humanos y de las mujeres deja una huella imborrable en su comunidad", dice Mininterior en su cuenta de X.

De acuerdo con Indepaz, con el asesinato de Luz Eneida Hinestroza Mosquera y el de Edilsa Licona Mercado, son 157 los líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados en 2025 en Colombia.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL