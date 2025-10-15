En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes

Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes

El lunes 13 de octubre dos lideresas sociales fueron asesinadas en lugares públicos en dos municipios distintos, al parecer, cada una por su pareja sentimental. Indepaz alertó a las autoridades por los asesinatos 156 y 157 de lideres sociales en 2025.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de oct, 2025
Dos lideresas sociales fueron asesinadas el mismo día: sus parejas son sospechosos de los crímenes
Edilsa Licona Mercado (izq.) y Luz Eneida Hinestroza fueron asesinadas el 13 de octubre.
