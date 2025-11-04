En vivo
MUNDO  / Zohran Mamdani, opositor de Donald Trump, gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani, opositor de Donald Trump, gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
El demócrata Zohran Mamdani.
El demócrata Zohran Mamdani.
AFP

