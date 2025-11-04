En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La historia de las fotos nunca antes vistas de la toma y retoma del Palacio de Justicia

La historia de las fotos nunca antes vistas de la toma y retoma del Palacio de Justicia

Las cámaras del curtido reportero gráfico Rafael González registraron cada momento de uno de los momentos más tristes y dolorosos en la historia de Colombia. González le contó su historia a Noticias Caracol y mostró parte de su archivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Estas son las fotos nunca antes vistas de la toma y retoma del Palacio de Justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad