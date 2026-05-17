¿Quiénes eran los hombres asesinados en Cubarral, Meta, que integraban campaña de De la Espriella?

El departamento del Meta continúa conmocionado tras el asesinato de Rogers Devia y Fabián Cardona, dos reconocidos líderes políticos y sociales del municipio de Cubarral que además coordinaban en la región la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El crimen, ocurrido mientras se desplazaban entre Villavicencio y Cubarral, llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad extraordinario para reforzar las medidas de protección en el departamento y acelerar las investigaciones.



Las víctimas no solo eran figuras políticas cercanas a la comunidad, sino también amigos y compañeros de trabajo que durante años impulsaron proyectos sociales en beneficio de familias campesinas y sectores vulnerables del Meta.

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Rogers Devia y Fabián Cardona trabajaron juntos en la administración municipal de Cubarral entre 2020 y 2023. Devia se desempeñó como alcalde del municipio, mientras que Cardona ocupó el cargo de secretario de Gobierno.

Quienes los conocieron aseguran que ambos mantenían una relación cercana y compartían el interés por promover proyectos sociales y comunitarios. Además de su actividad política, eran reconocidos por su trabajo en diferentes iniciativas orientadas al desarrollo de la región.



La noche en que fueron asesinados se movilizaban en motocicleta desde Villavicencio hacia Cubarral luego de recoger material publicitario de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Rogers Devia era el coordinador de la campaña en el Meta.



El hecho generó múltiples reacciones de rechazo y solidaridad en el departamento, donde distintas voces resaltaron el liderazgo y la cercanía de las víctimas con la comunidad.

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“Estamos con mucho dolor y desconcertados por la situación que enfrentó Roger y Fabián. Roger, exalcalde de Cubarral, una persona cercana, querida, amada no solamente por el pueblo de Cubarral, sino por un departamento que tenía su cercanía, el liderazgo que tenía, la solidaridad que tenía con las personas”, expresó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.



¿Quiénes eran los líderes asesinados?

Uno de los aspectos más recordados de Rogers Devia fue su trabajo en proyectos sociales dirigidos a comunidades campesinas. Desde muy joven estuvo vinculado a iniciativas relacionadas con el desarrollo regional y trabajó de la mano de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena.

Durante su gestión como alcalde de Cubarral impulsó proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida en zonas apartadas del Meta. Entre las iniciativas más destacadas estuvo la instalación de paneles solares en el páramo de Sumapaz, con el propósito de llevar energía a familias que durante décadas no habían tenido acceso al servicio eléctrico.

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En ese proyecto participaron campesinos y habitantes de la región, quienes transportaron los paneles solares en animales de carga hasta zonas de difícil acceso. La iniciativa benefició a más de 70 familias.

“El páramo de Sumapaz es imposible que haya energía convencional. La única necesidad era energía solar”, explicó Devia en su momento sobre el proyecto.

Por su parte, Fabián Cardona acompañó varias de estas iniciativas sociales y comunitarias. Además de su trayectoria política, era esposo y padre de dos hijos. Personas cercanas aseguran que uno de sus principales objetivos era trabajar por la transformación social del territorio.

Ambos líderes también desarrollaban labores sociales a través de la Fundación Iluminando Vidas, con la que realizaban actividades de apoyo a comunidades vulnerables del Meta.

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La organización no solo entregaba ayudas alimentarias, sino que también impulsaba proyectos para mejorar las condiciones de vivienda de familias necesitadas.

Quienes compartieron con ellos destacan que su trabajo estaba enfocado en brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida de personas de escasos recursos en distintas zonas del departamento.

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Tras el asesinato, la Gobernación del Meta lideró un consejo de seguridad extraordinario con presencia de altos mandos del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial.



Aumentan recompensa para quien brinde información

La gobernadora Rafaela Cortés confirmó que la recompensa por información que permita capturar a los responsables fue aumentada de 50 a 100 millones de pesos. Además, señaló que la Fiscalía designó fiscales especializados y grupos de investigadores apoyados por el CTI y la Sijín para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La mandataria pidió prudencia frente a las hipótesis que circulan alrededor del crimen y aseguró que todavía no es posible afirmar si se trató de un hecho relacionado con temas políticos.

“No, yo creo que sería muy irresponsable afirmar esto”, señaló Cortés al ser consultada sobre la posibilidad de que el doble homicidio tuviera motivaciones políticas.

Mientras avanzan las investigaciones, en Cubarral y otros municipios del Meta se han realizado velatones y actos de solidaridad en memoria de Rogers Devia y Fabián Cardona, dos líderes que dejaron huella en las comunidades con las que trabajaron.



Abelardo de la Espriella se pronunció

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó este sábado al asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona. De la Espriella afirmó que ambos hombres hacían parte activa de su proyecto político y que horas antes habían estado en Villavicencio recogiendo material publicitario para actividades de campaña en el Alto Ariari.

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“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas”, expresó el candidato al inicio del video.

El aspirante también destacó el papel de las víctimas dentro de la campaña. “Eran hombres valientes de familia, patriotas de pura cepa”, afirmó. para luego añadir: “Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña, sobre la imagen del tigre. Ese fue el único delito que cometieron, luchar por hacer patria, por hacer democracia”, señaló.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co