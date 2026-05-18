Autoridades alertan por carnetización y prácticas de constreñimiento electoral en el Meta

Luego del asesinato del exalcalde Rogers Devia y de Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de Cubarral, Meta, las autoridades denunciaron que las disidencias de las FARC estarían carnetizando a las comunidades previo a las elecciones presidenciales.



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Denuncian carnetización y constreñimiento electoral en Meta

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, habló de "un panfleto que empezó a rotar las disidencias de las FARC, firmado por el frente Castro, donde le dice a la gente que tenía que inscribir la cédula para presentarse o para ir a votar a las elecciones presidenciales. Le piden a la gente, primero, que quien llegue a la zona a trabajar o a vivir tiene que inscribirse en la Junta de Acción Comunal. Pero, adicionalmente, tiene que portar un carnet que diga que él es de esa zona. Si no lo tiene o no lo porta, le van a poner una multa".

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La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que 12 de los 29 municipios del Meta están en riesgo electoral por factores de violencia. Localidades como Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mesetas, se encuentran en riesgo extremo.

En el Meta se conocieron nuevas denuncias sobre la supuesta carnetización que las disidencias estarían haciendo previo a las elecciones presidenciales. La información fue revelada en medio de un consejo extraordinario de seguridad.



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"Se reporta carnetizaciones y ejercicios de control social por intermedio de las juntas de acción comunal, básicamente para facilitar labores de empadronamiento, de control territorial, de ingresos y salidas del territorio, y facilitar así la actividad extorsiva y criminal de estos grupos al margen de la ley", agregó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE.



En medio de la ofensiva de la Fuerza Pública contra los grupos al margen de la ley, se conoció que desde hace cinco meses las disidencias de las FARC estaban constriñendo a la población para saber quiénes votarán en esta zona. "Y se tiene evidencia información de actividad de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno, pues venimos adelantando operaciones importantes", sostuvo el general Erik Rodríguez, jefe del estado mayor de operaciones del comando general de las Fuerzas Militares.



Mientras que las autoridades trabajan en fortalecer las garantías para estos comicios, las comunidades exigen que se respete su libre derecho al voto.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL