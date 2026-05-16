Abelardo de la Espriella se pronunció tras crimen de miembros de su campaña: “Con el alma rota”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció este sábado luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, dos exfuncionarios y integrantes de su campaña política en el departamento del Meta. A través de un comunicado y mediante un video de más de cuatro minutos, el aspirante rechazó los hechos, expresó su dolor por lo ocurrido y lanzó fuertes críticas.



El pronunciamiento se conoció horas después de que las autoridades confirmaran la muerte del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia, quien además coordinaba actividades de campaña del movimiento Defensores de la Patria en esa zona del país. En el mismo ataque también murió Eder Fabián Cardona López, quien acompañaba al exmandatario local cuando fueron interceptados en zona rural del municipio.

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En el mensaje publicado en video, De la Espriella aseguró que ambos hombres eran parte activa de su proyecto político y que habían estado en Villavicencio recogiendo material publicitario para actividades de campaña en el Alto Ariari.

“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas”, afirmó el aspirante presidencial al inicio de su declaración.



El candidato sostuvo que Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona “eran hombres valientes de familia, patriotas de pura cepa” y aseguró que fueron asesinados mientras regresaban a Cubarral con publicidad política de su campaña.



“Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña, sobre la imagen del tigre. Ese fue el único delito que cometieron, luchar por hacer patria, por hacer democracia”, expresó.

Con el alma rota, pero más firmes que nunca.



Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta.



No eran políticos de escritorio.… pic.twitter.com/viqLZT3But — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 16, 2026

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Durante el video, De la Espriella responsabilizó a las disidencias de las Farc que delinquen en esa región del Meta y aseguró que el crimen se produjo en un corredor donde operan estructuras armadas ilegales.

“En Cubarral y en todo ese corredor del Meta operan las disidencias de la FARC, al mando del miserable y despreciable Calarcá”, manifestó el candidato, quien además cuestionó la política de seguridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Además, anunció que encabezará una caravana en homenaje a las víctimas y en rechazo a la violencia contra integrantes de su campaña política. Sin ambargo, se desconoce la fecha o hora del evento.



Procuraduría y Defensoría rechazaron el crimen

El asesinato de los dos integrantes de campaña generó reacciones de distintos organismos del Estado. La Procuraduría General rechazó lo ocurrido y pidió celeridad en las investigaciones.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento”, indicó el Ministerio Público en un pronunciamiento.

La entidad también hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los actores políticos en medio del proceso electoral.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el impacto de estos hechos en el contexto político y democrático del país.

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“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”, señaló la entidad.

El organismo insistió en que la violencia y las amenazas contra líderes políticos y sociales afectan el debate público y aumentan los riesgos en las regiones.



La campaña pidió intervención internacional

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria también emitió un comunicado oficial en el que exigió resultados inmediatos en la investigación.

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“Los asesinaron por eso. Por creer. Por actuar. Por atreverse a ser parte de una transformación”, señaló el comunicado.

La organización además pidió acompañamiento de organismos internacionales y cuerpos diplomáticos para vigilar el desarrollo del proceso electoral y las condiciones de seguridad de los candidatos y líderes políticos en el país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado capturas ni se conocen oficialmente los responsables del ataque ocurrido en zona rural de Cubarral, Meta. Aunque la gobernación del Meta ofrece una recmpenza de 50 millones de pesos a quienes brinden información que sirva para dar con el paradero de los responsables.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co