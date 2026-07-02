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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Arjona Hincapié llega a esta cartera con 20 años de liderazgo desde la sociedad civil, una experiencia como viceministro de Medio Ambiente y una trayectoria como consultor del Banco Mundial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Fabio Arjona Hincapié
Fabio Arjona Hincapié
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Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Biólogo Marino, investigador y director de Conservation International Colombia, Arjona Hincapié llega a esta cartera con veinte años de liderazgo desde la sociedad civil, una experiencia como viceministro de Medio Ambiente y una trayectoria como consultor del Banco Mundial.

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"Arjona Hincapié asumirá el liderazgo de una cartera fundamental para garantizar que el desarrollo económico de Colombia vaya de la mano con la conservación de su extraordinaria biodiversidad, la protección del agua, el bienestar animal y las soluciones basadas en la naturaleza", se lee en el comunicado oficial.

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