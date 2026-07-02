Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Biólogo Marino, investigador y director de Conservation International Colombia, Arjona Hincapié llega a esta cartera con veinte años de liderazgo desde la sociedad civil, una experiencia como viceministro de Medio Ambiente y una trayectoria como consultor del Banco Mundial.

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"Arjona Hincapié asumirá el liderazgo de una cartera fundamental para garantizar que el desarrollo económico de Colombia vaya de la mano con la conservación de su extraordinaria biodiversidad, la protección del agua, el bienestar animal y las soluciones basadas en la naturaleza", se lee en el comunicado oficial.

Desde el equipo del presidente electo señalan que entre los retos del futuro ministro de Ambiente está "la consolidación del ABC, es decir la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades", así como "la articulación de políticas que reduzcan la pobreza y las necesidades insatisfechas ya que esta es una de las principales amenazas contra el medio ambiente y las especies", "combatir la ignorancia ambiental" y atraer "la inversión extranjera para la protección de la naturaleza en Colombia".



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