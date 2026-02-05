La multa que recibió conductor causante de accidente de tránsito en el que murió una mujer en Bogotá

Una mujer que transitaba por la calle 63 con carrera 17, en Bogotá, durante la tarde del miércoles 4 de febrero de 2025, murió tras ser arrollada por un automóvil que perdió el control en medio de un grave accidente de tránsito. Antes de ser impactada, testigos relataron que la mujer logró empujar a dos menores que la acompañaban, evitando que también fueran atropellados por el vehículo, el cual habría omitido una señal semafórica en rojo a alta velocidad y posteriormente colisionó contra una motocicleta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Inicialmente, las autoridades informaron que el conductor del automóvil que ocasionó el siniestro era un joven de 20 años identificado como Andrés Felipe Domínguez Pardo. El hombre iba acompañado de otra persona al momento de los hechos y, según los reportes oficiales, sufrió múltiples traumatismos que no comprometieron su vida. Por su parte, los dos menores heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales debido a diferentes traumas y laceraciones. En cuanto al motociclista, tercer involucrado en el accidente, se encuentra en estado grave.

(Síganos en Google Discover y manténgase informado con las noticias más importantes de Colombia y el mundo).



“Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló a un motociclista, colisionó contra un poste y luego atropelló a tres peatones que transitaban por el lugar: una mujer de 68 años y dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11 años, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro. La persona adulta que los acompañaba, al parecer su abuela, falleció en el sitio”, explicó el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, en declaraciones a Noticias Caracol.



Posteriormente, las autoridades impusieron un comparendo al conductor del vehículo involucrado. En el documento se indica que deberá responder por la infracción tipo D04, correspondiente a irrespetar la señal semafórica. “El infractor omite la señal en rojo del semáforo, ocasionando un accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados”, se lee en las observaciones consignadas por el agente de Tránsito que realizó el procedimiento.

Publicidad

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, esta infracción corresponde a no detenerse ante una luz roja o amarilla del semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. Para 2026, la sanción económica por esta falta asciende a 1.266.101 pesos, equivalentes a 104,55 UVT.



¿Qué se sabe del conductor del vehículo involucrado en el accidente en Bogotá?

Sobre las posibles causas del siniestro, las autoridades han señalado que no existen indicios de que el conductor estuviera bajo los efectos de sustancias psicoactivas. En el marco del proceso judicial, se investiga si el accidente se produjo por pérdida de control del vehículo, exceso de velocidad u otro factor. Según cifras del Observatorio de Movilidad del Distrito, durante 2025 se registraron 562 muertes por siniestros viales en Bogotá: 251 correspondieron a motociclistas, 213 a peatones, 58 a ciclistas, 17 a pasajeros y 13 a conductores. Mientras avanzan las investigaciones, Noticias Caracol tuvo acceso al comparendo impuesto al conductor de una camioneta negra de placas PXW128, involucrada en el fatal accidente.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL