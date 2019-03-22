Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
DUELO NACIONAL
GUSTAVO PETRO
LUIS FERNANDO MURIEL
DAYRO CON SUSO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Santa Lucía

Santa Lucía

  • Comprar casa en islas del Caribe
    Islas del Caribe en las que se pueden comprar casas -
    Fotos: AFP / Freepik
    MUNDO

    ¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa

    En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.

  • Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa
    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más 150 países sin visa -
    KAYAK - Jacqueline Macou en Pixabay
    ECONOMÍA

    Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa

    Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.

  • trumpliderescaribenos.jpg
    MUNDO

    Trump se reunió con gobernantes de cinco naciones caribeñas para hablar de Venezuela

    El presidente de EE. UU. trató con ellos la importancia de una "transición democrática pacífica", explicó la Casa Blanca.

  • corralejas.jpg
    COLOMBIA

    El pueblo se nos viene encima si las prohibimos, dicen autoridades sobre corralejas en Atlántico

    Santa Lucía, Manatí y Juan de Acosta despiden el año con estos eventos que suelen dejar muertos y heridos. Pese al peligro, comunidades insisten en realizarlos.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Sin techo reciben clase mil estudiantes en Santa Lucía, Atlántico

    Docentes también denuncian hacinamiento, pues deben enseñar a alumnos de otros dos colegios que están siendo reparados.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Bajo un sol inclemente reciben clases niños de Santa Lucía, Atlántico

    Dos colegios del municipio están semidestruidos por culpa del invierno. El panorama en que estudian los alumnos es desolador.