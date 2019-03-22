Noticias Caracol Santa Lucía
¿Qué requisitos piden las islas del Caribe para dar ciudadanía a extranjeros? Puede comprar una casa
En algunas islas del Caribe se ofrece este beneficio a extranjeros interesados en adquirir vivienda. Conozca las condiciones.
Islas del Caribe que dan pasaporte por comprar vivienda: puede entrar a más de 150 países sin visa
Además del pasaporte, se puede ingresar sin visa a más de 150 destinos, incluyendo el Reino Unido, la zona Schengen y Hong Kong. Estos son los requisitos.
Trump se reunió con gobernantes de cinco naciones caribeñas para hablar de Venezuela
El presidente de EE. UU. trató con ellos la importancia de una "transición democrática pacífica", explicó la Casa Blanca.
El pueblo se nos viene encima si las prohibimos, dicen autoridades sobre corralejas en Atlántico
Santa Lucía, Manatí y Juan de Acosta despiden el año con estos eventos que suelen dejar muertos y heridos. Pese al peligro, comunidades insisten en realizarlos.
Sin techo reciben clase mil estudiantes en Santa Lucía, Atlántico
Docentes también denuncian hacinamiento, pues deben enseñar a alumnos de otros dos colegios que están siendo reparados.
Bajo un sol inclemente reciben clases niños de Santa Lucía, Atlántico
Dos colegios del municipio están semidestruidos por culpa del invierno. El panorama en que estudian los alumnos es desolador.