Pasaje del SITP tendrá aumento mayor al previsto para 2026: así quedó la tarifa

Con el inicio de 2026, los usuarios del transporte público en Bogotá enfrentarán un nuevo ajuste en la tarifa del sistema, una medida adoptada por la Administración distrital para responder al aumento de los costos de operación y garantizar la continuidad del servicio.



¿Cuanto costará el pasaje del SITP en 2026?

La tarifa unificada del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye los servicios troncales de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable, será de $3.550, un incremento que finalmente resultó $100 más alto de lo inicialmente proyectado por la Administración distrital.

El ajuste responde, principalmente, al incremento del 23 % en el salario mínimo decretado para 2026, un factor que impacta de forma directa los costos de operación del sistema. Aunque el Distrito había contemplado un aumento cercano a los $250, el alza del salario mínimo obligó a realizar un ajuste adicional para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio, considerado esencial para la movilidad de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades distritales, el incremento de $350 en la tarifa representa una variación del 10,9 %, porcentaje que, aunque significativo para los usuarios, se mantiene por debajo del crecimiento de varios indicadores de costo que afectan al sistema, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP) y el aumento generalizado de insumos como combustibles, repuestos y mantenimiento.



Desde el Distrito se ha insistido en que el ajuste tarifario es necesario para sostener la operación diaria del sistema, detrás de la cual trabajan cerca de 35.000 personas, entre conductores, mecánicos, personal de aseo, vigilancia y equipos de apoyo en vía. La administración ha subrayado que, sin este incremento, sería inviable mantener la prestación del servicio en las condiciones actuales.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió públicamente al tema y recordó que la financiación del sistema no depende únicamente del recaudo por tarifa. Según explicó, si la Nación llegara a realizar un mayor aporte a la operación, el aumento podría haberse evitado. Sin embargo, ante la falta de recursos adicionales suficientes, el ajuste se convirtió en una medida necesaria para cerrar la brecha financiera.

Pese al aumento, la Administración distrital anunció la continuidad de los apoyos para la población en condición de vulnerabilidad, por lo que en 2026 se mantendrán los pasajes gratuitos para personas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de pobreza, una política que busca mitigar el impacto del alza en los hogares con menores ingresos.

Asimismo, se conservará la ventana de tiempo de 125 minutos para realizar transbordos a cero pesos, uno de los beneficios más utilizados por los usuarios frecuentes. A esto se suma la permanencia del TransMiPass, que seguirá costando $160.000 mensuales, sin incrementos, y que actualmente beneficia a más de 14.000 personas, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes utilizan el sistema a diario.

Desde TransMilenio se reiteró que el sistema continúa siendo el eje central de la movilidad en Bogotá, al conectar a millones de ciudadanos con sus lugares de trabajo, estudio y actividades cotidianas. La tarifa integrada permite que los usuarios se desplacen por la ciudad utilizando distintos modos de transporte con un solo pago, lo que sigue siendo una ventaja frente a otros sistemas de transporte urbano.

De cara a los próximos años, la entidad ratificó su compromiso con la modernización y sostenibilidad ambiental, destacando que entre 2026 y 2027 se incorporarán 705 nuevos buses eléctricos, como parte de la transición hacia tecnologías de cero y bajas emisiones. Este proceso busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también reducir el impacto ambiental del transporte público en la capital.

