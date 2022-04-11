Noticias Caracol Santiago Botero
Santiago Botero
Santiago Botero habla de sus propuestas: pena de muerte y su perspectiva de llegar a la Presidencia
El candidato dijo que, si es presidente, "Dios vuelve a las aulas". También se refirió a su lema de "balín" contra los delincuentes.
Gol Caracol
Santiago Botero, pasó por nuestra 'Pena Máxima': "La camiseta amarilla, para mi esposa y mis papás"
Santiago Botero tuvo una brillante carrera como ciclista y hace parte del 'Team Caracol', que por estos días lleva a nuestras audiencias el día a día del Giro de Italia. Acá una particular entrevista.
Santiago Botero le dio "diez puntos" a la notable actuación de Nairo Quintana en el Tour de Francia
El otrora ciclista colombiano, que integra el equipo de Caracol Sports y supo ganar tres etapas en la ronda francesa, reveló la clave del éxito del boyacense.