En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Santiago Botero

Santiago Botero

  • santiago botero candidato presidencial
    Noticias Caracol
    Elecciones Colombia

    Santiago Botero habla de sus propuestas: pena de muerte y su perspectiva de llegar a la Presidencia

    El candidato dijo que, si es presidente, "Dios vuelve a las aulas". También se refirió a su lema de "balín" contra los delincuentes.

  • Santiago Botero
    Santiago Botero reconocido exciclista colombiano y ahora analista del Giro de Italia en Caracol Sports.
    COLPRENSA
    Gol Caracol

    Santiago Botero, pasó por nuestra 'Pena Máxima': "La camiseta amarilla, para mi esposa y mis papás"

    Santiago Botero tuvo una brillante carrera como ciclista y hace parte del 'Team Caracol', que por estos días lleva a nuestras audiencias el día a día del Giro de Italia. Acá una particular entrevista.

  • CYCLING-FRA-TDF2022-STAGE11
    Nairo Quintana, en la etapa 11 del Tour de Francia 2022.
    AFP
    Ciclismo

    Santiago Botero le dio "diez puntos" a la notable actuación de Nairo Quintana en el Tour de Francia

    El otrora ciclista colombiano, que integra el equipo de Caracol Sports y supo ganar tres etapas en la ronda francesa, reveló la clave del éxito del boyacense.

Publicidad

Publicidad

Publicidad