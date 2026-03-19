La oración a San José que muchos fieles rezan el 19 de marzo para pedir guía y fortaleza.

El 19 de marzo es una de las fechas más representativas dentro del calendario de la Iglesia católica. Ese día se recuerda a San José, reconocido en la tradición cristiana como el esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús. La conmemoración tiene un significado especial para millones de fieles que lo reconocen como intercesor en asuntos cotidianos, especialmente relacionados con el trabajo, la vida familiar y la toma de decisiones.

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De acuerdo con los relatos bíblicos, José de Nazaret asumió responsabilidades determinantes en momentos clave. Entre ellas, acompañar a María durante el nacimiento de Jesús y garantizar su seguridad en circunstancias complejas. Su rol ha sido interpretado como un ejemplo de obediencia, fe y compromiso frente a la voluntad divina.

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Diversos relatos lo ubican como descendiente del rey David y residente en Belén. Su oficio de carpintero ha sido asociado con valores como el esfuerzo, la disciplina y la humildad, aspectos que han fortalecido su imagen como patrono de los trabajadores.



De acuerdo con Vatican Neews y Opus Dei, estas oraciones son populares entre los creyentes y suele rezarse durante varios días seguidos con la intención de buscar soluciones a problemas concretos y tener la fortaleza espiritual para afrontar situaciones difíciles.



La oración a San José que muchos fieles rezan el 19 de marzo

Oración tradicional a San José

Salve, custodio del Redentor

y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros

y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,

y defiéndenos de todo mal. Amén.

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(Papa Francisco, Patris Corde)



Oración Te Ioseph Celebrent

De acuerdo con Opus Dei, "se trata de un himno escrito originalmente en latín y que suele utilizarse en las vísperas de las festividades de san José (19 de marzo) y san José obrero (1 de mayo)".

¡Oh José! que los coros celestiales celebren tus grandezas, / que los cantos de todos los cristianos hagan resonar sus alabanzas. / Glorioso ya por tus méritos, te uniste por una casta alianza / a la augusta Virgen. Cuando, dominado por la duda y la ansiedad, / te asombras del estado en que se halla tu esposa / un ángel viene a decirte que el Hijo que ella ha concebido / es del Espíritu Santo.

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El Señor ha nacido, y le estrechas en tus brazos; / partes con él hacia las lejanas playas de Egipto; / después de haberle perdido en Jerusalén, le encuentras de nuevo; así tus gozos van mezclados con lágrimas.

Otros son glorificados después de una santa muerte, / y los que han merecido la palma son recibidos en el seno de la gloria; pero tú, por un admirable destino, semejante a los santos, y aun más dichoso, / disfrutas ya en esta vida de la presencia de Dios.

¡Oh Trinidad Soberana! oye nuestras preces, concédenos el perdón; / que los méritos de José nos ayuden a subir al cielo para que nos sea dado cantar para siempre el cántico de acción de gracias y de felicidad. Amén.



Oración a San José obrero

Nos dirigimos a ti, oh bendito san José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos.

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error.

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Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros esfuerzos para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Amén.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co