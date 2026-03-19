Delincuentes usaban una ambulancia para secuestrar y robar por toda Bogotá: así los descubrieron

A la cárcel fue enviada una red delincuencial que se hacía pasar como misión médica, hasta el punto que se movilizaba en una ambulancia por Bogotá para lograr su cometido criminal. De acuerdo con el ente judicial, tres delincuentes hacían parte de esta banda que sembraba la inseguridad en las localidades de Teusaquillo, Usaquén y Suba. Allí habrían cometido varios secuestros y hurtos violentos a vivienda establecimientos comerciales.



La Fiscalía detectó que los integrantes del grupo, identificados como Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, estarían vinculados en al menos cinco hechos delictivos en los que habrían acumulado cerca de 145 millones de pesos.

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Uno de los casos se remonta al 30 de agosto de 2024. De acuerdo con el ente acusador, las tres personas habrían ingresado a una vivienda simulando una emergencia médica. Una vez dentro del lugar, los delincuentes retuvieron a una pareja entre amenazas e intimidaciones con armas de fuego. En medio del asalto, estos criminales se habrían apoderado de dinero en efectivo, elementos de valor y realizaron transacciones desde cuentas bancarias.



En otro caso que fue de conocimiento de la Fiscalía General figura un episodio en el que los criminales habrían usado una ambulancia para huir después de haber ingresado a establecimientos comerciales bajo la fachada de ser unos supuestos clientes. En estos locales, los tres delincuentes habrían sometido a los trabajadores para que les entregaran lo producido del día; un esfuerzo de toda una jornada quedaba perdido en cuestión de segundos ante las amenazas de estos individuos.

Con todos estos elementos en su poder, unfiscal de la Seccional Bogotá presentó a los dos hombres y a la mujer ante un juez penal de control de garantías. A todos se les imputaron los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos. Aun así, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.



¿Cómo denunciar un hurto en Bogotá?

Si es víctima de un delito, como hurto o robo en Bogotá, puede comunicarse al (601) 377 9595 Ext. 1137. También puede llamar a la línea 122 de la Fiscalía o denunciar virtualmente a través de las páginas web www.fiscalia.gov.co o www.policia.gov.co . Si prefiere recurrir a sedes presenciales, puede ir a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), CAI o las Casas de Justicia.



María Paula Rodríguez Rozo

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