Santiago Botero habla de sus propuestas: pena de muerte y su perspectiva de llegar a la Presidencia

El empresario Santiago Botero habló en Noticias Caracol sobre sus propuestas de cara a la primera vuelta electoral. En el diálogo, se definió como un colombiano común y corriente, fiel creyente en Dios y un emprendedor exitoso que ha llegado a tener más de 35 empresas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Afirmó que nunca le ha gustado la política por considerarla "sucia y oscura", decidió lanzarse porque siente que Dios se lo mandó a través de un sueño. Respecto a su lema “romper el sistema”, explicó que los empresarios ven los problemas como causas y consecuencias.

Para él, la salud, las pensiones y la inseguridad son consecuencias de una causa principal: la impunidad. Consideró que la Constitución de 1991 es un fracaso porque permitió que los políticos modificaran el sistema para beneficiarse, resultando en lo que él llama una "democracia fallida" sin verdadera separación de poderes.



Desde su perspectiva, sostuvo que Colombia es un país "multimillonario" en recursos naturales. Según sus cálculos, si se monetizaran y dividieran los recursos naturales entre la población, a cada colombiano le corresponderían más de mil millones de pesos (o un millón de dólares), lo que podría generar una renta mensual de unos 40 millones de pesos por persona. Atribuyó la pobreza actual a un sistema judicial malo y un sistema económico ineficiente que permite el robo por parte de políticos y empresarios.



¿Con quién gobernaría si llegara a la presidencia?

Santiago Botero aseguró que gobernará con el pueblo y no con políticos tradicionales, a quienes considera manipuladores. Entre los nombres que mencionó para su equipo ideal están Simón Borrero (dueño de Rappi) para el emprendimiento, David Vélez (de Nubank) para la banca, y Jaime Arrubla para el Ministerio de Justicia.



Respecto a otro de sus lemas "balín" contra delincuentes y políticas de justicia, explicó que propone aplicar la pena de muerte para los corruptos, argumentando que esto arreglaría el país. Justificó su postura mencionando ejemplos internacionales como Singapur y citando textos bíblicos (Romanos 13:4) sobre la autoridad y la justicia. Consideró que la impunidad actual hace que ser bandido sea un negocio de bajo riesgo.

Publicidad

También criticó a los organismos de derechos humanos por no "proteger a los débiles" en la actualidad y afirmó que, de ser presidente, no los dejaría entrar al país. En otro punto, consideró que el país se ha degradado por alejarse de Dios. Propuso poner a Dios por encima de todo, reintegrar los principios y valores en las aulas de clase y gobernar bajo el mandamiento de "tratar al prójimo como te gustaría ser tratado".



¿Qué papel tendrían las fuerzas militares en su gobierno?

En este punto, Botero propuso fortalecer a la "base" de los policías y soldados, mejorando sus salarios y dándoles herramientas para actuar sin temor a perder su pensión o ir presos por usar sus armas. Sugiere una postura de "voluntad" para combatir grupos armados, mencionando el bombardeo de campamentos en zonas como el Catatumbo como una medida necesaria.

NOTICIAS CARACOL