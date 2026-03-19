Los setlist de Tyler, The Creator y Lorde para el primer día del Festival Estéreo Picnic

Bogotá se prepara para una de las jornadas más ambiciosas en la historia del Festival Estéreo Picnic. El Parque Simón Bolívar será el epicentro de un fenómeno cultural donde la vanguardia del hip-hop y el pop convergerán en un mismo día. Con los horarios ya confirmados para el primer día, la expectativa se centra en los dos titanes que cerrarán los escenarios principales este viernes 20 de marzo: Lorde y Tyler, The Creator.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Muchos fanáticos buscan prepararse para las presentaciones de estos dos headliners anticipando los setlist que traerán al FEP. Por fortuna, se pueden establecer con días previos las canciones que los artistas tocarán, gracias a las presentaciones previas de los artistas en sus giras o en los Lollapalooza de la región.



¿Qué canciones cantará Lorde en el FEP?

A las 9:45 p. m., el escenario Un Mundo Distinto recibirá a la neozelandesa en lo que promete ser un ritual de introspección y catarsis colectiva. Lorde ha diseñado un espectáculo que equilibra sus himnos generacionales con material que explora nuevas texturas sonoras.

El concierto arrancará con 'Hammer', una intro que servirá de preludio para el despliegue de su artillería pesada: 'Royals' y 'Buzzcut Season'. Lo interesante de este setlist es la inclusión de canciones con una carga emocional profunda como 'Liability' y 'The Louvre', momentos donde la conexión con el público bogotano suele alcanzar niveles espirituales.



El tramo final de su presentación tendrá canciones como 'Supercut', 'Green Light' y el cierre definitivo con la icónica 'Ribs'. De esta manera, Lorde se asegura de que nadie abandone el escenario sin haber dejado el alma en la pista, con un set diseñado para la nostalgia, pero también para la celebración de la madurez artística.



Publicidad

¿Qué canciones cantará Tyler, The Creator en el FEP?

Mientras la energía de Lorde aún flote en el aire, a las 11:15 p. m. el escenario Estéreo Picnic se transformará en el laboratorio creativo de Tyler, The Creator. El líder de Odd Future ha destacado por su capacidad para reinventarse y su paso por Colombia no será la excepción.

Según han revelado los insiders Tyler abrirá con 'BIG POE', estableciendo de inmediato un tono de alta energía que se mantendrá con temas como 'St. Chroma' y 'Rah Tah Tah'. Los fanáticos de su etapa más melódica y producida encontrarán refugio en joyas como 'WUSYANAME' y la infaltable 'EARTHQUAKE', donde el rapero demuestra por qué es uno de los productores más influyentes de la última década.

Publicidad

El cierre de Tyler promete ser un despliegue de pirotecnia sonora. El bloque final compuesto por 'NEW MAGIC WAND' y la bellísima 'See You Again' garantiza un final de jornada épico, dejando la vara muy alta para los dos días restantes del festival.



Horarios definitivos del viernes 20 de marzo

Escenario Estéreo Picnic



School of Rock: 2:45 PM - 3:30 PM

Royel Otis: 4:45 PM - 5:45 PM

Djo: 6:45 PM - 7:45 PM

Turnstile: 8:45 PM - 9:45 PM

Tyler, The Creator: 11:15 PM - 12:45 AM

Escenario Un Mundo Distinto



Manú: 4:00 PM - 4:45 PM

Katseye: 5:45 PM - 6:45 PM

Addison Rae: 7:45 PM - 8:45 PM

Lorde: 9:45 PM - 11:00 PM

Peggy Gou: 12:45 AM - 2:15 AM

Escenario Bosque



Error999: 3:15 PM - 4:00 PM

The Warning: 4:45 PM - 5:45 PM

Santos Bravos: 6:45 PM - 7:45 PM

Timø: 8:45 PM - 9:45 PM

Escenario Páramo



Innexen (Live): 4:45 PM - 5:45 PM

RØZ: 5:55 PM - 7:10 PM

Briela Veneno: 7:10 PM - 8:10 PM

Six Sex: 8:20 PM - 9:20 PM

¥Ø$UK€ ¥UKIMAT$U: 9:30 PM - 11:00 PM

Diossa: 11:00 PM - 12:00 AM

PETERBLUE: 12:00 AM - 1:30 AM

Brutalismus 3000: 1:45 AM - 3:00 AM

Escenario Lago



Entreco: 4:00 PM - 4:45 PM

Nicolás y Los Fumadores: 5:45 PM - 6:45 PM

Balu Brigada: 7:45 PM - 8:45 PM

Elniko Arias: 10:15 PM - 11:00 PM

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL