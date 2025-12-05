En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Esta es la canción oficial del Mundial 2026: en redes exigen el regreso de Shakira

Esta es la canción oficial del Mundial 2026: en redes exigen el regreso de Shakira

Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron 'Desire' en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Canción Mundial 2026
Robbie Williams presentó 'Desire', el himno del Mundial 2026 -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad