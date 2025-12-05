Esta es la canción oficial del Mundial 2026: en redes exigen el regreso de Shakira

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en Washington, no solo definió los primeros cruces de la justa, sino que también sirvió de plataforma para el debut oficial del himno del torneo. La canción, titulada "Desire", generó inmediatamente una avalancha de memes en las redes sociales, ya que los aficionados reaccionaron con burlas y críticas ante el nuevo tema.



¿Quiénes interpretan la canción oficial del Mundial 2026?

La canción que ha sido oficialmente designada como el himno oficial de la FIFA para la Copa Mundial 2026 se llama "Desire".

La melodía, que une talentos inesperados en una colaboración global, originalmente cuenta con las voces del icónico artista británico Robbie Williams y la aclamada cantante italiana Laura Pausini. Williams, además, co-compuso el tema en su rol como Embajador Oficial de Música de la FIFA.

No obstante, durante la ceremonia del sorteo en Washington, Robbie Williams interpretó el tema en conjunto con Nicole Scherzinger. Este cambio fue una "novedad" en el performance, ya que Scherzinger, exmiembro de The Pussycat Dolls, tomó el lugar de Laura Pausini con la idea de incluir a un artista local.



🏆🌎 | Robbie Williams y Nicole Scherzinger presentaron “Desire”, la canción oficial del Mundial 2026.pic.twitter.com/rCrYzTNddK — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 5, 2025

Letra y significado de 'Desire'

"Desire" es descrita como una balada con un estilo cinematográfico que busca sonar épica y transmitir emoción, incorporando un toque de nostalgia noventera. El tema se enfoca en un mensaje de unificación de culturas, fraternidad y la celebración del espíritu humano, tanto dentro como fuera del campo de juego. Los valores que se buscan transmitir a lo largo de la canción son la esperanza, el destino y la unidad.

La letra de la canción va más allá de un simple coro pegadizo, abordando temas de valentía, la luz de todos y la pasión interior que impulsa tanto a los equipos como a sus seguidores. La frase que abre el tema y establece su tono es: "Dignidad para los débiles en brazos de los valientes" (Dignity for the weak in the arms of the brave). Además, el mensaje recalca que "El amor es la ley y arde como un fuego", y que la victoria se logra con el deseo.

Otras frases de la canción y del coro están diseñadas para ser coreadas próximamente en algunos de los estadios más importantes del mundo por los grandes fanáticos del fútbol. Algunas de ellas son:



Apunta alto, vuela, el destino está frente a ti".

"Es un juego hermoso y el sueño se está haciendo realidad".

Las reacciones en las redes sociales

A pesar del mensaje de inspiración, la recepción de "Desire" en las plataformas digitales fue abrumadoramente crítica. Los internautas expresaron en las plataformas digitales sus opiniones al escucharla y la calificaron como "somnífera" y "muy aburrida". Otros usuarios se burlaron del tema al tildarlo de "muy gringo".

El principal punto de descontento fue que la canción "no genera la emoción necesaria para animar la competencia". Los aficionados utilizaron memes para expresar su descontento y hasta su aburrimiento con el himno oficial del certamen.

"Desire" fue objeto de comparaciones desfavorables con himnos anteriores de la Copa Mundial que gozaron de gran popularidad y mejor acogida, como "Waka Waka" de Shakira o "La Copa de la Vida" de Ricky Martin. A pesar de las intensas críticas, "Desire" será el himno oficial que acompañará el torneo y el destino de las selecciones, incluida la Selección Mexicana.

