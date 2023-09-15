En vivo
Noticias Caracol  / Virus Nipah

Virus Nipah

El virus Nipah, considerado letal, lleva el nombre del pueblo donde fue descubierto. El primer brote se registró en 1998. No existe vacuna.

    SALUD

    Virus Nipah: por qué la OMS lo considera mortal y la nueva alerta que enciende en la India

    Hay cinco casos confirmados en personal de salud en la región de Bengala Occidental. Paciente que llegó con los síntomas falleció y contagió a enfermera.

  • Virus Nipah: reportan nuevo caso fuera de Kerala en India
    El virus Nipah generalmente se transmite a los humanos a través de animales o a través de alimentos contaminados.
    Getty Images
    MUNDO

    Virus Nipah: reportan posible nuevo caso fuera de Kerala, en India

    El sujeto que podría estar contagiado del virus Nipah tuvo que ser ingresado a un hospital tras presentar síntomas como fiebre alta, infección de garganta y náuseas.

  • Por brote de virus Nipah, prohíben eventos públicos en estado de India
    Por lo menos 800 personas que tuvieron contacto con los infectados por el virus Nipah están bajo observación y aisladas
    -/AFP
    MUNDO

    Por brote de virus Nipah, prohíben eventos públicos en estado de India

    Las autoridades también prohibieron el ingreso de turistas y ordenaron el cierre de centros educativos hasta el 24 de septiembre para contener la propagación del virus Nipah.

  • Thumbnail
    A tube contain fictitious Nipah virus contain blood
    Manjurul/Getty Images/iStockphoto
    SALUD

    ¿Virus Nipah puede convertirse en una pandemia?

    El virus Nipah se conoce desde finales de los años 90 y ha causado varios brotes que han sido controlados en el sudeste de Asia. Esto es lo que debería saber de esta infección, que causa desde casos asintomáticos hasta complicaciones cerebrales que pueden llevar a la muerte.

  • Virus Nipah: ¿cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?
    Una de las vías de trasmisión del virus Nipah es a través de los fluidos corporales de una persona infectada -
    KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP
    SALUD

    Virus Nipah: ¿cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

    El primer brote del virus Nipah mató a más de 100 personas en Malasia y provocó el sacrificio de un millón de cerdos. Hasta la fecha no hay vacuna contra esta letal enfermedad.

  • Virus Nipah: esto se sabe de la enfermedad mortal que tiene en alerta a India
    El virus Nipah generalmente se transmite a los humanos a través de animales o a través de alimentos contaminados, pero también puede transmitirse directamente entre personas. No existe vacuna
    -/AFP
    MUNDO

    Virus Nipah: esto se sabe de la enfermedad mortal que tiene en alerta a India

    Dos personas han muerto a causa del virus Nipah, cuatro están hospitalizadas y 700 se encuentran bajo observación en India. ¿Cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

  • Alerta en India por mortal virus que está cobrando vidas en el país
    Al menos cuatro personas han sido hospitalizadas en India, incluido el hijo de nueve años de una de las víctimas.
    Getty Images
    MUNDO

    Alerta en India por mortal virus que está cobrando vidas en el país y obligó a cerrar escuelas

    El virus Nipah que afecta a la población de India genera síntomas como fiebre intensa, vómitos e infección respiratoria. No hay vacuna para combatirlo y tiene una alta tasa de mortalidad, según la OMS.

